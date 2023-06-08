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    • 08.06.2023 20:15
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    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi! Anne Gülten Ceylan yürekleri dağladı: "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti"

    Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde defnedildi. Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan'ın "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti. 'Deme böyle oğlum' dediğimde, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' diye karşılık vermişti. Ağlamayacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şehidin annesi Gülten Ceylan yürekleri dağladı

    Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde defnedildi.

    Şehidin cenazesi, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Çanakkale'ye getirildi.

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi buradan helikopterle memleketi Yenice'ye getirildi, baba evinde helallik alındı. Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan burada taziyeleri kabul etti.

    ANNE GÜLTEN CEYLAN YÜREKLERİ DAĞLADI
    Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan'ın "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti. 'Deme böyle oğlum' dediğimde, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' diye karşılık vermişti. Ağlamayacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

        Ardından Çarşı Camisi'ne getirilen naaş, burada kılınan cenaze namazı sonrası Çakıroba köyünde toprağa verildi.

        Şehit uzman çavuşun sabah saatlerinde Çanakkale Havaalanı'nda düzenlenecek tören için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçiren babası ve annesi Çan Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından törene katıldı.

        Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri katıldı.

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        Haberler Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi! Anne Gülten Ceylan yürekleri dağladı: "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti"
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