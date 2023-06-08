Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi! Anne Gülten Ceylan yürekleri dağladı: "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi buradan helikopterle memleketi Yenice'ye getirildi, baba evinde helallik alındı. Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan burada taziyeleri kabul etti.

ANNE GÜLTEN CEYLAN YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan'ın "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti. 'Deme böyle oğlum' dediğimde, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' diye karşılık vermişti. Ağlamayacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.