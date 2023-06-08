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    • 08.06.2023 18:17
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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri tamam!

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.



    Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;

    28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

    Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

    Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.

    2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun



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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi
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