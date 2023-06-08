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    • 08.06.2023 17:52
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    FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi Kamil T. yakalandı

    Afyonkarahisar’da FETÖ terör örgütünün sözde ‘A’ mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Kamil T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

    takvim.com.tr
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    Afyonkarahisar'da FETÖ terör örgütünün sözde 'A' mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

    Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlükleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

    'A' MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ KAMİL T. YAKALANDI
    Bu çerçevede FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgütün sözde 'A' mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kamil T., Marulcu Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

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