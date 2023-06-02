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    • Ekonomi
    • 02.06.2023 09:52
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    • 02.06.2023 09:53
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    Adana’da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor! Teslim Aralık’ta: 3 bin 200 aileye yuva olacak

    Depremlerde yıkımın gerçekleştiği Adana’da, TOKİ tarafından başlatılan kalıcı konut projesi çerçevesinde 3 bin 200 aileye verilecek 581 konut yükselmeye başladı. Adana Valisi Süleyman Elban, konutların Aralık ayında teslim edilmesi hedeflendiğini ancak daha da erken teslim edebileceklerini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremzedelere TOKİ tarafından 581 konut yapılıyor

    Asrın felaketi olarak isimlendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4 ay geçti. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. TOKİ, kalıcı konutlar için Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde 581 konutun temelini attı. Temeli atılan konutlar yükselmeye başladı.

    "ERKEN TARİHTE HAK SAHİPLERİNE KONUTLARI TESLİM EDEBİLİRİZ"
    Depremden dolayı hasarlı binalar için hak sahiplerine 3 bin 200 adet konut yapımına başladığını dile getiren Adana Valisi Süleyman Elban, "Bu tüm hak sahiplerini kapsamıyor. Bu birinci etap, bundan sonra da diğer hak sahipleri için de yeni etaplarla ilgili temeller atılacak. Şambayat, Buruk ve Ceyhan'da ilk etapla 3 bin 200 konutla ilgili çalışma başladı. Birkaç katı da yükseldi hızlıca, en geç Aralık sonunda bu konutları teslim etmeyi planlıyoruz, ihalesi de o şekilde yapıldı. Ancak o tarihe gelmeden muhtemelen hak sahiplerine konutları teslim etmiş oluruz" dedi.

    "KONTEYNERLERE AİLELER YERLEŞMEYE BAŞLADI"
    Hasarlı bina ya da yıkılmış binaları olan vatandaşlara hükümetin iki hakkı alternatif olarak tanıdığını aktaran Vali Elban, "Kira yardımı alma ve konteyner kentte konaklama imkanı, ücretsiz konaklama imkanı getirildi. Dolayısıyla biz de 520 konteynerden oluşan Şambayat tarafına konteyner kenti oluşturduk. Buruk Sarıçam tarafında üç tane konteyner alanı tespit ettik tamamladık. Hak sahipleri geçen haftadan bu yana konteynerlere yerleşmeye başladı" şeklinde konuştu.

        "İLK ETAPTA 3 BİN 200 AİLEYE KONUT YAPILIR DİĞER ETAPLARDA BU SAYI 12-13 BİN CİVARINDA OLABİLİR"
        Vali Elban, "İlk etapta 3 bin 200 aileye konut yapılırken, ikinci ve üçüncü etaptan toplam sayının ne olacağı hak sahipliğiyle ilgili yapılacak çalışmadan sonra netleşecek. Şu anda hasar tespit çalışmaları, ilimiz genelinde tamamlandı. Ancak itiraz sürecinde şu anda ilana çıktı. İlandaki itiraz sürecinden sonra hasarlı olan bina sahiplerinden hak sahiplik durumuna göre sayı netleşmiş olacak. Biz sayının 12 ila 13 bin civarında olacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

        "YARISI BİZDEN" KAMPANYASI 31 MAYIS'TA SONLANMIŞTI
        26 Nisan'da e-Devlet üzerinden başlayan "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru süreci 31 Mayıs'ta sonlandı. Başvuruları sonlanan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim, 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız!" dedi.

        Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.

            "EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE İNŞAAT TAMAMLANACAK"
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından, kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak.

            "AYLIK 5 BİN 250 LİRA KİRA YARDIMI YAPILACAK"
            Bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.


            "Yarısı Bizden" kampanyasına İstanbul genelinde 90 bin 61 binada 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde 269 bin 66 başvuru yapıldı. İstanbul'un ilçelerinde ise başvuru rakamları şu şekilde oldu:

            • Bahçelievler'de 6 bin 740 binada 94 bin 413 bağımsız bölüm için 26 bin 852 başvuru yapıldı.
            • Bağcılar'da 9 bin 14 binada 80 bin 36 bağımsız bölüm için 25 bin 933 başvuru yapıldı.
            • Güngören'de 4 bin 463 binada 67 bin 717 bağımsız bölüm için 20 bin 403 başvuru yapıldı.
            • Üsküdar'da 5 bin 856 binada 58 bin 919 bağımsız bölüm için 18 bin 577 başvuru yapıldı.
            • Fatih'te 5 bin 963 binada 60 bin 160 bağımsız bölüm için 15 bin 608 başvuru yapıldı.
            • Avcılar'da 3 bin 369 binada 45 bin 14 bağımsız bölüm için 13 bin 517 başvuru yapıldı.
            • Küçükçekmece'de 4 bin 465 binada 53 bin 329 bağımsız bölüm için 13 bin 344 başvuru yapıldı.
            • Kartal'da 3 bin 257 binada 42 bin 515 bağımsız bölüm için 12 bin 211 başvuru yapıldı.
            • Esenler de 4 bin 242 binada 37 bin 328 bağımsız bölüm için 10 bin 433 başvuru yapıldı.
            • Maltepe'de 2 bin 999 binada 45 bin 850 bağımsız bölüm için 10 bin 162 başvuru yapıldı.
            • Ümraniye'de 3 bin 199 binada 32 bin 766 bağımsız bölüm için 10 bin 5 başvuru yapıldı.
            • Kadıköy'de 2 bin 817 binada 49 bin 691 bağımsız bölüm için 9 bin 695 başvuru yapıldı.
            • Pendik'te 3 bin 277 binada 35 bin 31 bağımsız bölüm için 9 bin 59 başvuru yapıldı.
            • Zeytinburnu'nda 2 bin 658 binada 31 bin 538 bağımsız bölüm için 6 bin 978 başvuru yapıldı.
            • Bakırköy'de 1885 binada 27 bin 957 bağımsız bölüm için 6 bin 739 başvuru yapıldı.
            • Gaziosmanpaşa'da 2 bin 493 binada 25 bin 742 bağımsız bölüm için 6 bin 382 başvuru yapıldı.
            • Kağıthane'de 2 bin 140 binada 21 bin 996 bağımsız bölüm için 5 bin 692 başvuru yapıldı.
            • Sultangazi'de 2 bin 302 binada 19 bin 789 bağımsız bölüm için 5 bin 678 başvuru yapıldı.
            • Bayrampaşa'da 2 bin 333 binada 19 bin 493 bağımsız bölüm için 5 bin 236 başvuru yapıldı.
            • Eyüpsultan'da 1493 binada 16 bin 439 bağımsız bölüm için 4 bin 214 başvuru yapıldı.
            • Ataşehir'de 1473 binada 20 bin 103 bağımsız bölüm için 4 bin 17 başvuru yapıldı.
            • Sultanbeyli'de 2 bin 62 binada 9 bin 374 bağımsız bölüm için 3 bin 595 başvuru yapıldı.
            • Şişli'de 1299 binada 18 bin 997 bağımsız bölümde 3 bin 112 başvuru yapıldı.
            • Sancaktepe'de 1530 binada 8 bin 136 bağımsız bölümde 2 bin 955 başvuru yapıldı.
            • Esenyurt'ta 1334 binada 19 bin 440 bağımsız bölümde 2 bin 863 başvuru yapıldı.
            • Beşiktaş'ta 940 binada 13 bin 411 bağımsız bölümde 2 bin 605 başvuru yapıldı.
            • Büyükçekmece'de 1067 binada 13 bin 767 bağımsız bölümde 2 bin 580 başvuru yapıldı.
            • Beyoğlu'nda 1021 binada 10 bin 552 bağımsız bölümde 2 bin 567 başvuru yapıldı.
            • Çekmeköy'de 692 binada 6 bin 693 bağımsız bölümde 1954 başvuru yapıldı.
            • Tuzla'da 738 binada 5 bin 57 bağımsız bölümde 1414 başvuru yapıldı.
            • Beylikdüzü'nde 538 binada 11 bin 802 bağımsız bölümde 1269 başvuru yapıldı.
            • Silivri'de 554 binada 5 bin 234 bağımsız bölümde 1240 başvuru yapıldı.
            • Arnavutköy'de 553 binada 2 bin 256 bağımsız bölümde 785 başvuru yapıldı.
            • Sarıyer'de 375 binada 2 bin 935 bağımsız bölümde 629 başvuru yapıldı.
            • Beykoz'da 377 binada 1617 bağımsız bölümde 520 başvuru yapıldı.
            • Başakşehir'de 302 binada 2 bin 604 bağımsız bölümde 403 başvuru yapıldı.
            • Çatalca'da 107 binada 911 bağımsız bölümde 204 başvuru yapıldı.
            • Şile'de 91 binada 618 bağımsız bölümde 145 başvuru yapıldı.
            • Adalar'da 43 binada 241 bağımsız bölümde 84 başvuru yapıldı.
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Adana’da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükseliyor! Teslim Aralık’ta: 3 bin 200 aileye yuva olacak
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