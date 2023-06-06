Maduro'dan 'Türkiye' vurgulu çarpıcı paylaşım: "Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz"









"KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİ YOLUNDA DEVAM EDECEK"

Maduro geride bıraktığımız günlerde de "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

"TÜM TÜRK HALKINA SELAM OLSUN"

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin harika olduğunu belirterek, "Mevkidaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama seremonisi olağanüstü ve etkileyici oldu. Tüm Türk halkına selam olsun. Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin kucaklamasını kabul edin" değerlendirmesinde bulunmuştu.