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    • 06.06.2023 19:33
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    Maduro'dan 'Türkiye' vurgulu çarpıcı paylaşım: "Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz"

    Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından Türkiye vurgulu dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Maduro, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz" dedi. Geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılan Maduro, "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek" demişti.

    takvim.com.tr
    Maduro’dan Türkiye vurgulu çarpıcı paylaşım

    Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemin töreninin ardından Suudi Arabistan'a geçti.

    Burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir araya gelen Maduro, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye vurgulu çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

    "TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'LA YENİ DÜNYANIN İŞBİRLİĞİNDE SAĞLAM KALIYORUZ"
    Maduro, "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun o paylaşımı;





    "KARDEŞLİK VE İŞBİRLİĞİ YOLUNDA DEVAM EDECEK"
    Maduro geride bıraktığımız günlerde de "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

    "TÜM TÜRK HALKINA SELAM OLSUN"
    Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenin harika olduğunu belirterek, "Mevkidaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama seremonisi olağanüstü ve etkileyici oldu. Tüm Türk halkına selam olsun. Yeni bir refah ve zenginlik dönemi başlıyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin kucaklamasını kabul edin" değerlendirmesinde bulunmuştu.



    Misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür eden Maduro, "Türkiye'yi takdirler karşılıyorum, kardeş halklar arasında dayanışma ve işbirliği içinde, ortak bir rotada birleşmiş durumdayız, haklarımızın ortak refahı için aynı yolda ilerleyelim" şeklinde konuşmuştu.
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