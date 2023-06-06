Hız kesmeden harekete geçildi: Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yolda!

Beyannameye göre, ulaştırma alanında kara yollarında yolcu taşımacılığında daha hızlı ve daha güvenli ulaşım sağlanması hedefiyle, 2028 yılına kadar 1760 kilometre, 2029-2035 yıllarında ise 3 bin 767 kilometre yeni otoyol inşası gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda, emisyon salınımının yoğun olduğu sektörlerden olan ulaştırmada, yatırımlar yeni teknolojiler en üst düzeyde kullanılarak ve yeşil dönüşüme uyumu dikkate alınarak tasarlanacak, akıllı ve sürdürülebilir ulaşım uygulamaları geliştirilecek.

Kara yolunda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları yaygınlaştırılacak. Taşımacılıkta kullanılan yetki belgelerinde sadeleştirmeye ve dijitalleşmeye gidilecek.

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi için artan ticari ve sanayi faaliyetleriyle kara yolu yük taşımacılığında taşınan yük miktarı artarken, tüm taşıma modları içindeki kara yoluyla taşınan yük oranını yüzde 72'den özellikle demir yolu taşımacılığının kapasite ve etkinliğini artırma yoluyla yüzde 57'lere düşürülecek.