Hız kesmeden harekete geçildi: Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yolda!

Seçimlerin sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini açıklamasının ardından Bakanlıklarda görev devir teslimleri yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, yeni görevini devralarak bakanlık yatırımlarıyla ilgili ilk hedeflerini açıkladı.
Uraloğlu ilk etapta, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek tamamlayacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin seçim öncesi açıklanan "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı beyannamesi de gelecek dönemde ulaştırma ve haberleşme altyapısında yapılacak yatırımlara, hayata geçirilmesi hedeflenen projelere yönelik ana başlıkları içeriyor. Söz konusu hedeflere ulaşmak için hangi adımların atılacağı, yol haritası ve takvim ise Bakan Uraloğlu'nun yapacağı açıklamalarla netleşecek.
Beyannameye göre, ulaştırma alanında kara yollarında yolcu taşımacılığında daha hızlı ve daha güvenli ulaşım sağlanması hedefiyle, 2028 yılına kadar 1760 kilometre, 2029-2035 yıllarında ise 3 bin 767 kilometre yeni otoyol inşası gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda, emisyon salınımının yoğun olduğu sektörlerden olan ulaştırmada, yatırımlar yeni teknolojiler en üst düzeyde kullanılarak ve yeşil dönüşüme uyumu dikkate alınarak tasarlanacak, akıllı ve sürdürülebilir ulaşım uygulamaları geliştirilecek.
Kara yolunda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları yaygınlaştırılacak. Taşımacılıkta kullanılan yetki belgelerinde sadeleştirmeye ve dijitalleşmeye gidilecek.
İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi için artan ticari ve sanayi faaliyetleriyle kara yolu yük taşımacılığında taşınan yük miktarı artarken, tüm taşıma modları içindeki kara yoluyla taşınan yük oranını yüzde 72'den özellikle demir yolu taşımacılığının kapasite ve etkinliğini artırma yoluyla yüzde 57'lere düşürülecek.
HAVALİMANI SAYISI 61'E ÇIKACAK
Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine toplamda 3,2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak.
Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl içerisinde hizmete açılacak.
Hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarda, kaliteli, etkin, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknolojiye sahip altyapı ve sistemlerle nitelikli insan gücüne dayalı, sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine hizmet eden, tüm paydaşlara açık ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip havacılık sektörü dünya lideri haline getirilecek.