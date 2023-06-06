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    • 06.06.2023 22:03
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    • 06.06.2023 22:03
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    Demokrat Parti'de isyan! Kadın kolları 'başarısızlık rekoru' deyip istifa etti: %0,17’lik oyla CHP'den 3 vekil koparan Gültekin Uysal kayıplarda

    8'li koalisyonda 28 Mayıs sonrası sular durulmuyor... Hezimetin ardından küçük ortaklardan Demokrat Parti'de isyan ateşi yandı. Partinin kadın kolları Gültekin Uysal'ı hedef alan zehir zemberek bir açıklamayla istifa etti. Söz konusu açıklamada "Partimiz kendi logosuyla girdiği son seçimde yüzde 0,17 ‘lik oy oranı ile kendi başarısızlık rekorunu kırmıştır" denildi, milletvekili kontenjanı hazırlanırken parti içinde herhangi bir istişare olmadığı dile getirildi. Öte yandan Gültekin Uysal %0,17’lik oyla CHP'den 3 vekil kopardıktan sonra soluğu şırdancıda almış, kazandığı vekilleri kutlamıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    %0,17’lik DP’de istifalar! Başarısızlık rekoru

    Türkiye kader seçimini geride bıraktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan alnının akıyla sandıktan çıktı. Mağlubiyet sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi.

    CHP'de Kılıçdaroğlu hedefe kondu, İYİ Parti 8'li masadan kalkmanın hesaplarını yapıyor. Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı.

    CHP'den vekil koparan küçük ortaklar ise kendi gruplarını kurmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Partileri seçim sürecine çeyrek katkıda bulunmadan CHP listelerinden vekiller almış, Kılıçdaroğlu'nun 'hesap uzmanlığı' parti tabanınca büyük tepkiyle karşılanmıştı.



    CHP LİSTELERİNDEN KAZANDIĞI VEKİLLERİ ŞIRDAN YİYEREK KUTLADI
    Bu süreçte Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal tüm dikkatleri üzerine topladı. CHP listelerinden 3 vekil koparmanın verdiği rahatlıkla seçimlerden sonra soluğu şırdancıda alan Uysal, büyük tepki çekmişti

    Öte yandan 8'li koalisyon bileşenlerinde olduğu gibi Demokrat Parti'de de kriz baş gösterdi. Demokrat Parti Kadın Kolları, genel başkanları Gültekin Uysal'ı hedef alan bir açıklama yayımladı.



    Uysal'a ulaşmak istediklerini ancak herhangi bir şekilde temas kuramadıklarını dile getire Demokrat Parti'nin Kadın Kolları ekibi, "Partimiz kendi logosuyla girdiği son seçimde yüzde 0,17 'lik oy oranı ile kendi başarısızlık rekorunu kırmıştır" ifadelerini kullandı.

    Ortadaki başarısızlıktan ötürü istifa ettiklerini belirten Demokrat Partili kadınlar, "Davaya ve partiye gönül veren her Demokrat Partilinin bu durumu sorgulaması gerektiğine inancımızla, biz de Kadın Kolları olarak bu duruma dikkat çekmek amacıyla istifa etme kararı aldık" dedi.

    Milletvekili kontenjanı hazırlanırken parti içinde herhangi bir istişare olmadığını dillerinden Demokrat Partili Amine İlknur Tombul, Milletvekili Kontenjanı Listeleri hazırlanırken parti içerisinde kesinlikle bir istişare yapılmamış, listeler teslim edilmeden hemen önce bazı ağır abilerin talimatıyla sadece 2 kişinin ismi CHP Genel Merkezine teslim edilmiştir.



        Tombul, Gültekin Uysal'a şu soruları yöneltti;

        - Seçim Süreci boyunca en az sayıda mitinge katılan Genel Başkan hangisidir? Kadın Kolları'nın kendi imkanlarıyla mitinglere katılarak ittifakı ve milletvekili adaylarımızı desteklemesi kimleri ne için rahatsız etmiştir?

        - Genel Başkanımız 14 Mayıs - 28 Mayıs aralığında hangi faaliyetleri yürütmüştür? 14 Mayıs sonrası ittifakın daha az oy aldığı bölgeleri ziyaret etmesi gerekirken neden daha fazla oy alınan bölgeleri ziyaret etme lüzumu görmüştür? Tercih edilen bölgeler ittifakın ikinci turda başarı göstermesi için mi yoksa Genel Başkanlık Koltuğu için mi önemli bölgelerdir?

        - Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi yeni kurulan ve henüz hiç seçime katılmamış partilerin gördüğü itibarın yanında partimizin itibar görmemiş olmasının, davayı savunan her Demokrat Partili'nin yüzüne vurulan %0,17'lik oy oranının, Partimizin ve partililerimizin siyasi ortamlarda örselenmesinin sorumlusu Kadın Kolları mıdır? Yoksa bizatihi Genel Başkanımız ve gölge yönetimi midir?
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        Haberler Güncel Demokrat Parti'de isyan! Kadın kolları 'başarısızlık rekoru' deyip istifa etti: %0,17’lik oyla CHP'den 3 vekil koparan Gültekin Uysal kayıplarda
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