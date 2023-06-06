Demokrat Parti'de isyan! Kadın kolları 'başarısızlık rekoru' deyip istifa etti: %0,17’lik oyla CHP'den 3 vekil koparan Gültekin Uysal kayıplarda

Türkiye kader seçimini geride bıraktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan alnının akıyla sandıktan çıktı. Mağlubiyet sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi.
CHP'de Kılıçdaroğlu hedefe kondu, İYİ Parti 8'li masadan kalkmanın hesaplarını yapıyor. Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı.
CHP'den vekil koparan küçük ortaklar ise kendi gruplarını kurmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Partileri seçim sürecine çeyrek katkıda bulunmadan CHP listelerinden vekiller almış, Kılıçdaroğlu'nun 'hesap uzmanlığı' parti tabanınca büyük tepkiyle karşılanmıştı.
CHP LİSTELERİNDEN KAZANDIĞI VEKİLLERİ ŞIRDAN YİYEREK KUTLADI
Bu süreçte Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal tüm dikkatleri üzerine topladı. CHP listelerinden 3 vekil koparmanın verdiği rahatlıkla seçimlerden sonra soluğu şırdancıda alan Uysal, büyük tepki çekmişti
Öte yandan 8'li koalisyon bileşenlerinde olduğu gibi Demokrat Parti'de de kriz baş gösterdi. Demokrat Parti Kadın Kolları, genel başkanları Gültekin Uysal'ı hedef alan bir açıklama yayımladı.
Uysal'a ulaşmak istediklerini ancak herhangi bir şekilde temas kuramadıklarını dile getire Demokrat Parti'nin Kadın Kolları ekibi, "Partimiz kendi logosuyla girdiği son seçimde yüzde 0,17 'lik oy oranı ile kendi başarısızlık rekorunu kırmıştır" ifadelerini kullandı.
Ortadaki başarısızlıktan ötürü istifa ettiklerini belirten Demokrat Partili kadınlar, "Davaya ve partiye gönül veren her Demokrat Partilinin bu durumu sorgulaması gerektiğine inancımızla, biz de Kadın Kolları olarak bu duruma dikkat çekmek amacıyla istifa etme kararı aldık" dedi.
Milletvekili kontenjanı hazırlanırken parti içinde herhangi bir istişare olmadığını dillerinden Demokrat Partili Amine İlknur Tombul, Milletvekili Kontenjanı Listeleri hazırlanırken parti içerisinde kesinlikle bir istişare yapılmamış, listeler teslim edilmeden hemen önce bazı ağır abilerin talimatıyla sadece 2 kişinin ismi CHP Genel Merkezine teslim edilmiştir.