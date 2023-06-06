Demokrat Parti'de isyan! Kadın kolları 'başarısızlık rekoru' deyip istifa etti: %0,17’lik oyla CHP'den 3 vekil koparan Gültekin Uysal kayıplarda





Tombul, Gültekin Uysal'a şu soruları yöneltti;

- Seçim Süreci boyunca en az sayıda mitinge katılan Genel Başkan hangisidir? Kadın Kolları'nın kendi imkanlarıyla mitinglere katılarak ittifakı ve milletvekili adaylarımızı desteklemesi kimleri ne için rahatsız etmiştir?

- Genel Başkanımız 14 Mayıs - 28 Mayıs aralığında hangi faaliyetleri yürütmüştür? 14 Mayıs sonrası ittifakın daha az oy aldığı bölgeleri ziyaret etmesi gerekirken neden daha fazla oy alınan bölgeleri ziyaret etme lüzumu görmüştür? Tercih edilen bölgeler ittifakın ikinci turda başarı göstermesi için mi yoksa Genel Başkanlık Koltuğu için mi önemli bölgelerdir?

- Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi yeni kurulan ve henüz hiç seçime katılmamış partilerin gördüğü itibarın yanında partimizin itibar görmemiş olmasının, davayı savunan her Demokrat Partili'nin yüzüne vurulan %0,17'lik oy oranının, Partimizin ve partililerimizin siyasi ortamlarda örselenmesinin sorumlusu Kadın Kolları mıdır? Yoksa bizatihi Genel Başkanımız ve gölge yönetimi midir?