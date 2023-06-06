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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Batı medyası manşete taşıdı!

    MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması, tüm dünyada yankı uyandırdı. Batı medyası Hakan Fidan'ı manşetine, "Görünmeyen el devrede" diye taşıdı.

    Fidan rüzgarı

    Forbes: Görünmeyen el MİT, bugüne dek Türkiye'nin küresel hamlelerine yön verdi. Bundan sonra da verecek... Herkes Fidan'ın zekasına ve becerisine hayran... Lakabı Dr. Fidan...

    theguardian: Türk istihbaratının başındaki isim artık dışişlerinden sorumlu.

    DEER SPIEGEL: Fidan, Erdoğan'ın sır küpü... Devletin içini en iyi bilen adam.

    Financial Times: Dış politikanın yeni patronu Hakan Fidan.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesi, dünyada büyük ses getirdi. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'na atanan MİT eski Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili yorumlar, dikkat çekti. Amerikan Forbes dergisi Fidan'la ilgili analizinde ''Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu. Herkes, Hakan Fidan'ın zekasını ve stratejik hünerlerini tanıyor.

    Fidan şimdi adını gazetelere yazdıracak, harekete geçirdiği olağanüstü süreçleri onaylayacak, istihbarat toplama ve politika belirleme arasındaki boşlukta köprü kuracak" ifadelerine yer verdi. Ayrıca "Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanması yalnızca bürokratik bir görev değişikliği değil, ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'nun siyasi labirentine her dış paydaşa açık bir çağrı" denildi. Analizde Fidan'ın "Pakistan'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'dan ABD'ye farklı ülkelerden isimlerle yaptığı sohbetlerde Türkiye'nin global faaliyetlerine yön veren 'görünmez bir el' olduğu" kaydedildi.



    MANŞETLERİ SÜSLEDİ
    Middle East Eye:     Erdoğan, çok özel birini MİT'in başarılı direktörü Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olarak tercih etti.

    Guardian: Türk istihbaratının başındaki isim artık dışişlerinden sorumlu.

    New York Times: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hakan Fidan'ı tebrik etti.

    Al Jazeera: Güçlü istihbarat şefi, Dışişleri Bakanı oldu.

    Financial Times: Dış politikanın yeni patronu Hakan Fidan.



    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı. Yaptığı açıklamada, "Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim" dedi.



        MİT'TE İBRAHİM KALIN DÖNEMİ
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı atadı. Kalın, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" ifadesini kullandı.



        GENELKURMAY'N GEÇİCİ BAŞKANI ORG. AVSEVER
        Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Avsever'in, yeni atama yapılana kadar bu görevi sürdüreceği bildirildi.



        CUMHUR'UN TBMM ADAYI KURTULMUŞ
        Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AK Parti ve MHP, TBMM Başkanı adayını belirledi. İki parti ortak imza ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u Meclis Başkanlığına aday gösterdi.

            GÜL İSTANBUL'UN YENİ VALİSİ
            Başkan Erdoğan, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından İstanbul Valiliği'ne Davut Gül'ü atadı.

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