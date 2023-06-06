Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Batı medyası manşete taşıdı!

Forbes: Görünmeyen el MİT, bugüne dek Türkiye'nin küresel hamlelerine yön verdi. Bundan sonra da verecek... Herkes Fidan'ın zekasına ve becerisine hayran... Lakabı Dr. Fidan...

theguardian: Türk istihbaratının başındaki isim artık dışişlerinden sorumlu.

DEER SPIEGEL: Fidan, Erdoğan'ın sır küpü... Devletin içini en iyi bilen adam.

Financial Times: Dış politikanın yeni patronu Hakan Fidan.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesi, dünyada büyük ses getirdi. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'na atanan MİT eski Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili yorumlar, dikkat çekti. Amerikan Forbes dergisi Fidan'la ilgili analizinde ''Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu. Herkes, Hakan Fidan'ın zekasını ve stratejik hünerlerini tanıyor.

Fidan şimdi adını gazetelere yazdıracak, harekete geçirdiği olağanüstü süreçleri onaylayacak, istihbarat toplama ve politika belirleme arasındaki boşlukta köprü kuracak" ifadelerine yer verdi. Ayrıca "Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanması yalnızca bürokratik bir görev değişikliği değil, ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'nun siyasi labirentine her dış paydaşa açık bir çağrı" denildi. Analizde Fidan'ın "Pakistan'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'dan ABD'ye farklı ülkelerden isimlerle yaptığı sohbetlerde Türkiye'nin global faaliyetlerine yön veren 'görünmez bir el' olduğu" kaydedildi.