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    • 05.06.2023 21:38
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    Son dakika: Başkan Erdoğan MİT başkanlığına İbrahim Kalın'ı atadı: "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan'dan boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın'ı atadı. MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın ilk mesajında "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    MİT’in yeni başkanı İbrahim Kalın

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu. Konuyla ilgili açıklama, İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

    Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." denildi.




    "GÜZEL ÜLKEM İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM"
    MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.




    Öte yandan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından Twitter hesabındaki profil resmini değiştiren İbrahim Kalın'ın bu hamlesi çokça konuşulmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan MİT başkanlığına İbrahim Kalın'ı atadı: "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…"
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