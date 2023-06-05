Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu. Konuyla ilgili açıklama, İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." denildi.
"GÜZEL ÜLKEM İÇİN DURMAK YOK YOLA DEVAM"
MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.