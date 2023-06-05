Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.





Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldı.



Güler önceliğin FETÖ ve PKK ile mücadele olacağını belirterek, "Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacaktır. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek" şeklinde konuştu. Güler, "TSK'nın modern harp sistemleriyle donatılması kapsamında Bakanlığımızın tüm imkan ve kabiliyetleri, birbirinden kıymetli savunma sanayii projelerimizin hayata geçirilmesi için seferber olacaktır" dedi.



