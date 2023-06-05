Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: "Görevimizde yeni döneme başladık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinde sandıktan zaferle ayrıldı. Seçim maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler yeni açıklanacak kabineye çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini kamuoyuna duyurdu.
Açıklanan yeni kabinede Fahrettin Koca'ya tekrar Sağlık Bakanı olarak görev verildi.
"GÖREVİMİZDE YENİ DÖNEME BAŞLADIK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden bakan olmasının ardından sosyal medya hesabında yeni dönem mesajı paylaştı. Mesajında,
"Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için." dedi.