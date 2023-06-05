Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: "Görevimizde yeni döneme başladık"

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Fahrettin Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

10 Temmuz 2018 tarihinde Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, bugün açıklanan yeni kabinede de bu görevini sürdürecek. İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.