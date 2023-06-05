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    • 05.06.2023 11:01
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    • 05.06.2023 11:01
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: "Görevimizde yeni döneme başladık"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda yeni kabinede yer alacak bakanları tek tek açıkladı. Açıklanan yeni kabinede Fahrettin Koca’ya tekrar Sağlık Bakanı olarak görev verildi. Yeniden getirildiği görevinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Fahrettin Koca"Görevimizde yeni döneme başladık" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca’dan yeni dönem mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimlerinde sandıktan zaferle ayrıldı. Seçim maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler yeni açıklanacak kabineye çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini kamuoyuna duyurdu.

    Açıklanan yeni kabinede Fahrettin Koca'ya tekrar Sağlık Bakanı olarak görev verildi.

    "GÖREVİMİZDE YENİ DÖNEME BAŞLADIK"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden bakan olmasının ardından sosyal medya hesabında yeni dönem mesajı paylaştı. Mesajında,

    "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için." dedi.

        Yeni dönemde görev yapacak bakanların hayatları ve yaptıkları görevler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir? İşte detaylar...

        FAHRETTİN KOCA KİMDİR?
        1965'te Konya'da doğan Fahrettin Koca, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

        İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Fahrettin Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

        10 Temmuz 2018 tarihinde Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, bugün açıklanan yeni kabinede de bu görevini sürdürecek. İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.

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