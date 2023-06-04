Yılın son derbisi öncesi stada giden metro durdu! Galatasaraylı taraftarlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

Türkiye’nin merakla beklediği ligin son ve en büyük derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. Şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden Galatasaray, statta tüm hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk kutlaması için hoparlörler kuruldu. Galatasaraylı taraftarlar ise günün erken saatlerinden itibaren stadın yolunu tuttu. Ancak maça bir saat kala Galatasaray stadına giden metro seferleri durdu. Stada ulaşmaya çalışan taraftar çileden çıkıp CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.