Almanya’da camilere alçak saldırı!

"BU ÇİRKİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Saldırının büyük tepkiye yol açtığını aktaran Tekin, saldırganın sosyal medya hesabından saldırı anlarını paylaştığını da tespit ettiklerini ifade etti. Tekin, terör örgütü yandaşının saldırı anının beraberindeki kişi ya da kişiler tarafından çekildiğini, daha sonra bir parkta bayrağı yaktığının göründüğünü aktardı. Tekin, "Türk bayrağımıza yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

DUİSBURG'DA CAMİYE TEHDİT MEKTUBU

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde ise DİTİB'e bağlı Merkez Cami'ye ırkçı ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderildi. Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın, gönderilen mektubu emniyet teşkilatıyla paylaştıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın, "Bugün posta yoluyla camimize üzerinde gamalı haç ve 'NSU 2.0' imzası bulunan tehdit içerikli mektup gönderildi. Derin üzüntü duyuyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Aydın, camiye şimdiye kadar kadar 12'den fazla tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildiğini belirtti.