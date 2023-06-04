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    • 04.06.2023 13:00
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    • 04.06.2023 13:01
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    Firari FETÖ hükümlüsü, MİT ve polisin ortak operasyonunda yakalandı

    Adana'da MİT ile polisin düzenlediği ortak operasyonda FETÖ/PDY'den hüküm giymiş eski polis memuru Mehmet Öztunç (54), yakalandı. Gözaltına alınan Öztunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Firari FETÖ’cü saklandığı delikte yakalandı

    MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmanın ardından FETÖ/PDY'den arananlara yönelik operasyon düzenledi.


    ByLock kullanıcısı olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği belirlenen ve hakkında örgüt üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru Mehmet Öztunç'un saklandığı adres belirlendi. Ekipler, Öztunç'u gizlendiği evde baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Öztunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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