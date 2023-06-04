



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova-Sırbistan hattında devam eden gerilime ilişkin yazılı açıklamada bulmuştu. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı görevlileri ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verilmişti;