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    • 04.06.2023 20:09
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    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Komando taburunun Kosova’ya intikali tamamlandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun bölgeye intikalinin tamamlandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AA
    Komando taburunun Kosova’ya intikali tamamlandı

    İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun kullanacağı araçlar tırlar üzerinde kışladan ayrıldı.



    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova-Sırbistan hattında devam eden gerilime ilişkin yazılı açıklamada bulmuştu. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı görevlileri ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verilmişti;

    "Ülkemiz, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmeleri de yakından takip etmekte, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.

        Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran tarihlerinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır."

        KOMANDO TABURU İNTİKALE BAŞLADI
        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" ifadeleri yer aldı.

        Edirne'ye gelen araçları taşıyan konvoy Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Kosova'ya doğru çıkış yaptı.

        TÜRK KOMANDOLAR KOSOVA'DA
        Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesbından Kosova'da görev alacak 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun bölgeye intikalinin tamamlandığını duyurdu.



        MSB paylaşmında, "Komonda Kosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburunun ilk kafilesi Kosova'ya intikalini tamamladı. Barış ve huzurun korunması için Kosova'da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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