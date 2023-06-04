İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun kullanacağı araçlar tırlar üzerinde kışladan ayrıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova-Sırbistan hattında devam eden gerilime ilişkin yazılı açıklamada bulmuştu. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı görevlileri ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verilmişti;
"Ülkemiz, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmeleri de yakından takip etmekte, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.