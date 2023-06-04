Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile mevkidaşı Hakan Fidan arasında önemli telefon görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bayramov, Fidan'a yeni görevi dolayısıyla başarılar diledi.

Bayramov, iki ülke arasında derin köklere, ortak çıkar ve değerlere dayalı çok yönlü ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak çabaların daha da güçleneceğine olan güvenini dile getirdi.

Görüşmede Fidan ve Bayramov, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin çeşitli yönleri ve bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Fidan, Bayramov'un Azerbaycan davetini memnuniyetle kabul etti.