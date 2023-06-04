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    • 04.06.2023 13:18
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    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile mevkidaşı Hakan Fidan arasında önemli telefon görüşmesi

    Son dakika haberleri... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    AA
    Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bayramov, Fidan'a yeni görevi dolayısıyla başarılar diledi.

    Bayramov, iki ülke arasında derin köklere, ortak çıkar ve değerlere dayalı çok yönlü ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak çabaların daha da güçleneceğine olan güvenini dile getirdi.

    Görüşmede Fidan ve Bayramov, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin çeşitli yönleri ve bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

    Fidan, Bayramov'un Azerbaycan davetini memnuniyetle kabul etti.

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    Haberler Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile mevkidaşı Hakan Fidan arasında önemli telefon görüşmesi
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