Darp edilen İBB işçisi Bilal Atan 174 gündür protestoda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş.'de çalışan Bilal Atan, 20 Ekim 2022'de sendikal haklarını savunduğu gerekçesiyle bölge şefi Müslim Turgut Özcan ve emrindeki çalışanlar tarafından darp edildiğini iddia etti.
İşe iadesi için mücadele verdiğini dile getiren Atan, taleplerinin ve işe iadesinin İBB tarafından kabul edilene kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Seçim sürecinde oyalandığını dile getiren Atan, "Bize verilen sözler tutulmadı. Bugün İBB'nin avukatları telefonlarımızı açmıyor. Bize huzur yoksa size de artık huzur yok. İş Kanunu uygulansın. İşkenceci Satılmış Tekke'nin işten atılması gerekiyor. Bir an önce işe iadem sağlansın. Direne direne kazanacağız" dedi.