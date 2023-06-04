Darp edilen İBB işçisi Bilal Atan 174 gündür protestoda!

'BİRİSİNİN ÖLÜSÜ KESİNLİKLE ÇIKACAK

Ben de hiçbir şey yapamadan yardım çağırıyordum. Turgut Özcan ve benim şefim Mahir araya girip beni idare odasına aldılar. Onların yanında hakaret ve küfürlerine devam etti. Üstüme yürüyen Müslüm Turgut Özcan bana 'Birisinin ölüsü kesinlikle çıkacak ya da kimse çıkamayacak buradan' diyerek beni tehdit etti."

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