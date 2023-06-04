Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı: "Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanları teşekkür mesajı yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık vazifesini tevdi ettiğini anımsatarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübeyle ülke ve şehirler için çalışacaklarını belirtti.
Türkiye'nin şahlanış döneminde Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacaklarını ifade eden Özhaseki, "Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek, İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz. Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.