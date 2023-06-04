Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı: "Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeniden atanan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zor bir görevin kendisine tevdi edildiğini belirtti.