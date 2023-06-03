Seçim sonuçlarından sonra kendi mahallesindeki gazeteciler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce ABD'ye sonra Almanya'ya gitti. Gazı alıp geldi. Etrafındakilerin desteğiyle "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım!" dedi. Ancak Ben Kemal geliyorum mottosu yenilgiyle bitti! Ve seçim sonuçları sonrası kendi mahallesinin gazetecileri de kendisine tepki gösterdi. İşte onlardan bazıları:





FATİH ALTAYLI: İkinci turda Erdoğan'ın karşısında kim olsaydı zaten en az yüzde 48 alacaktı. Sizin buna katmanız gereken bir yüzde 2.01 vardı, onu katamadınız... Çünkü siz doğru aday değildiniz, yönetiminiz ise zaten çalışkan değildi. Kazanamayacağınızı, size yıllar öncesinden söyledik.



YILMAZ ÖZDİL: Bence kazanacak aday yalanıyla topluma dayatan aparat gazeteciler MYK üyesi olsun CHP'den kazanmaya devam etsinler!



İSMAİL SAYMAZ: Ben Kemal gitmiyorum. Seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alıp kimi atamalar yapacak. Bugün MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi yeni MYK üyeleri seçilecek.