Meclis'te demokrasi şöleni! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi resmen başladı

TBMM Genel Kurulu bir demokrasi şölenine daha ev sahipliği yaptı. 14 Mayıs seçimlerinde ipi göğüsleyen milletvekilleri yemin etti ve 28. Dönem çalışmalarına resmen başlamış oldu. TBMM Genel Kurulu, Anayasa ve İçtüzük gereği YSK'nın milletvekili seçimlerinin resmi sonuçlarını açıklamasından sonraki üçüncü gün toplandı.

Toplantıdan kısa bir süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'e geldi. Erdoğan'ı Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul'da kendisi için ayrılan locaya geçti. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, törenin hemen başında bir konuşma yaptı. Konuşmasına "Egemenliğin yegâne sahibi, aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum" diye başlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı Meclis adına kutladı. Bahçeli, şu mesajları verdi: