Duayen gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

1942 yılında Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti. Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hakimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi.
Darbecilere, darbe çığırtkanlarına ve vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu mücadelesinden son ana kadar vazgeçmedi. Hiçbir zaman aydın yabancılaşması yaşamadı ve toplumun değer yargılarını hep önceledi. Babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde ilk olarak meslek yaşamına başlayan merhum Mehmet Barlas, kalemini her zaman hakikatten ve milli iradeden yana kullandı.
Mesleğinin ilk yıllarından itibaren sürdürdüğü ilkeli ve dürüst tavrının bedelini birçok kez ödemek zorunda kaldı. Öyle ki 12 Mart Muhtırası sonrasında çalıştığı gazeteden uzaklaştırılan ilk isimlerden oldu. Türkiye'nin kabuğunu kırdığı ve dış dünyaya açıldığı bir dönemin de en yakın şahitlerinden biri oldu. Eğitimci kişiliği ve vizyoner perspektifi yazılarında yoğun olarak kendini gösterdi. Barlas, meslek yaşamına birçok ödül aldı.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Mehmet Barlas, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Posta, Hürriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yaptı. 1968'den beri gazeteci Canan Barlas ile evli olan Barlas iki çocuk babasıydı. Barlas'ın naaşı, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.