Duayen gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti!

1942 yılında Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti. Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hakimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi.

Darbecilere, darbe çığırtkanlarına ve vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu mücadelesinden son ana kadar vazgeçmedi. Hiçbir zaman aydın yabancılaşması yaşamadı ve toplumun değer yargılarını hep önceledi. Babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde ilk olarak meslek yaşamına başlayan merhum Mehmet Barlas, kalemini her zaman hakikatten ve milli iradeden yana kullandı.