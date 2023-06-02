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    Kılıçdaroğlu kendi kendine gelin güvey oldu! Olan Meclis'e giremeyen CHP'lilere oldu

    Kılıçdaroğlu, kendi kendine masa kurdu. Adaylığını ortaya koydu. "Kazanamazsın" baskılarını da yüzde 1'lik partilerle savurdu! Karşılığında 39 vekil sundu. Ama hayalleri, sandıkta son buldu! Olan, Meclis'e giremeyen CHP'lilere oldu.

    Yapay zeka bile pes etti

    Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Engin Özkoç, Muharrem Erkek, Aylin Nazlıaka... Hepsi, Kılıçdaroğlu'na inandı. "Bakan" olacağını sandı. Bu yüzden hiçbiri milletvekili listesine alınmadı.



    Hesap uzmanı Kemal Bey, onların yerine masa ortaklarına yer açtı. Yüzde 1'lik partilere, 39 koltuk bıraktı. Hepsinin lideri de buna razıydı. Onlar kârlı çıktı! CHP'li vekiller ise Meclis dışı kaldı. Hesap, fena halde şaştı!



    'BİTTİ'FAK
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birbirine benzemez partileri bir masanın etrafında topladı. Erdoğan'a karşı ittifak yaptı. Ama seçimi kaybedince, yalnız kaldı. Ortakları kendisini bir bir satmaya başladı. CHP'de vekil olan DEVA'lılar, GP'liler yemin bile etmeden partiden ayrıldı.

    Son bombayı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmaylarından Uğur Poyraz patlattı: Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan 2. turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla bu ittifak bitmiştir" ifadesini kullandı.



    İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, ittifakın resmen bittiğini söyledi. Cihan Pacacı da "Şu anda birlikteliği gerektirecek bir şey yok" dedi.



        CHP'DE TÜM MYK İSTİFA ETTİ
        Girdiği 12 seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu, son hezimetin faturasını kendisine değil partisine kesti. Dün MYK üyelerinin istifasını kabul eden Kılıçdaroğlu'nun, kurultay takvimine ilişkin günlerdir tek bir adım atmaması, partideki tek adam yönetimini bir kez daha gözler önüne serdi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu kendi kendine gelin güvey oldu! Olan Meclis'e giremeyen CHP'lilere oldu
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