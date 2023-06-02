Kılıçdaroğlu kendi kendine gelin güvey oldu! Olan Meclis'e giremeyen CHP'lilere oldu

Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Engin Özkoç, Muharrem Erkek, Aylin Nazlıaka... Hepsi, Kılıçdaroğlu'na inandı. "Bakan" olacağını sandı. Bu yüzden hiçbiri milletvekili listesine alınmadı.





Hesap uzmanı Kemal Bey, onların yerine masa ortaklarına yer açtı. Yüzde 1'lik partilere, 39 koltuk bıraktı. Hepsinin lideri de buna razıydı. Onlar kârlı çıktı! CHP'li vekiller ise Meclis dışı kaldı. Hesap, fena halde şaştı!





'BİTTİ'FAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birbirine benzemez partileri bir masanın etrafında topladı. Erdoğan'a karşı ittifak yaptı. Ama seçimi kaybedince, yalnız kaldı. Ortakları kendisini bir bir satmaya başladı. CHP'de vekil olan DEVA'lılar, GP'liler yemin bile etmeden partiden ayrıldı.