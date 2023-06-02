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    CNN International'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul aşkı" haberi!

    CNN International, Erdoğan’ın İstanbul’u geri almaya kararlı olduğunu bildirdi. “Şimdi önümüzde 2024 var. İstanbul’u kazanmaya hazır mısınız? Öyleyse durmak yok” şeklindeki sözlerini gündeme getirdi...

    Geri ’ist’iyor!

    CNN International, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul aşkı" ile ilgili bir haber yayınladı. Erdoğan'ın "Şimdi önümüzde 2024 var. İstanbul'u kazanmaya hazır mısınız? Öyleyse durmak yok" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Erdoğan'ın İstanbul'u istediği belirtilerek, "Doğduğu ve siyasi kariyerine başladığı yer burası ve ikametgahını sürdürmeye devam ediyor.

    İstanbul, stratejik öneminin yanı sıra Erdoğan için kişisel bir değere de sahip. Muhalefet, gelecek yıl yapılacak belediye seçimleri kapsamında İstanbul'da "zayıf" bir durumda. Eğer toparlanamazlarsa Erdoğan İstanbul'u alır" ifadesi kullanıldı. Bu arada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Erdoğan ile çalışacağımız için mutluyum. AB konusunda da gerekli adımları atacağız" açıklaması yaptı.



    KÖY SANDIĞI PATLADI
    Kastamonu Tosya'ya bağlı İncebel Köyü'nde 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 45 oy kullanıldı. Oyların hepsi de Başkan Erdoğan'a çıktı. Muhtar Mehmet Çamlıca, "Köyümüzle gurur duyuyoruz. Herhalde çok nadirdir yüzde yüz Erdoğan'a oy verilmesi" dedi.



    TEBRİK YARIŞI
    Başkan Erdoğan'ı tebrik eden liderlerin sayısı, 150'yi geçti. Macaristan Başbakanı Orban ise "Avrupa bir dizi güvenlik riskiyle karşı karşıya. Avrupa'nın güçlü ve güvenilir Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunu Erdoğan sağlar. Cumartesi günü yemin törenine davetliyim. Gideceğim" dedi.

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    Haberler Güncel CNN International'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul aşkı" haberi!
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