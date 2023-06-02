Sözcü TV muhabiri Umut Yertutan fena patladı! Yücel Arzen’e sorduğu ’Can Atalay’ sorusu sonrası rezil oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem bugün milletvekillerinin yemin etmesiyle başlıyor.
SÖZCÜ TV MUHABİRİ UMUT YERTUTAN REZİL OLDU
Milletvekilleri yemin için Meclis'e gelirken algı peşinde koşan CHP yandaşı Sözcü TV rezil oldu.
CAN ATALAY SORUSUNU SORDU
Sözcü muhabiri Umut Yeryutan, Türkiye İşçi Partisi'nden vekil seçilen 'Gezi Parkı davası' tutuklusu Şerafettin Can Atalay üzerinden AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğlulları'nı sıkıştırmaya çalıştı.
Tutan, "599 Milletvekili yemin edecek ama 1 kişi edemeyecek. O da Can Atalay TİP'ten seçildi ama cezaevinde kendisi... Türkiye Yüzyılı penceresinden baktığınız zaman bugün Can Atalay'ın yemin edememesi..." ifadelerini kullanarak yorum istedi.
YÜCEL ARZEN BOMBALADI
Bu durum karşısında Yücel Arzen "Can Atalay neden içeride? Kesinleşmiş bir cezası var mı?" sorusunu yöneltince Umut Yertutan yanıt veremedi.
NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYOR
Daha sonra "Gezi olayları odağında" diyen Yertutan "Yani mazbatasını aldı..." ifadelerini kullanarak konuyu geçiştirmeye çalıştı.
Arzen, "Mazbatayı alması önemli değil şuan neden içeride? Mutlaka yargı süreci ve sürecin verdiği karar dolayısıyla içeride..." ifadelerini kullandı.
VEKİL SEÇİLMESİ ONU YARGIDAN BAĞIMSIZ KILMAZ
"Ben size neden içeride diye sormadım?" diyen Yertutan'a Arzen şu ifadelerle yanıt verdi;
"Bunun bir renklilik olup olmadığını mı sordunuz. Bugün burada hazır ve nazır bulunan vekillerle alakalı söyleyebilirim. Bir suçlunun renk olabileceğine ilişkin neden bu soruyu sordunuz bana. Suçu ne bu arkadaşın suçu kesinleşmiş ve şu an hapishanede ama aynı zamada vekil oldu. Siz ne düşünüyorsunuz diye soruyorsunuz. Milletvekili seçiliyor olması onu yargıdan bağımsız kılmaz. İş yargıda suçu kesinleşmişse eğer benim verecek cevabım yok "
CAN ATALAY GEZİ PARKI OLAYLARI DAVASINDA TUTUKLANDI
Can Atalay, Türkiye'nin yangın yerine çevrilmek istendiği Gezi Parkı olayları davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan tutuklanandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Atalay ile birlikte, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar verildi. Daha sonra karara itiraz edilse de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar hukuka uygun bulundu.
Fotoğafta: Can Atalay
MAHKEMENİN KARARI ALMAN BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİNE VERMİŞTİ
Taksim Dayanışması Platformu'nun avukatı olan Şerafettin Can Atalay'ın, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nın yeniden inşa edilmesinin iptaline ilişkin İdari Mahkeme kararını Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Hukuk, Basın ve Vize Bölümü Direktörü Dr. Volker Helmert'e ulaştırması için 5 Temmuz 2013 tarihinde sanık Osman Kavala'ya verdiği ortaya çıkmıştı.
Alman Başkonsolosluğu Yöneticisi Volker Hermert'in kararla ilgili çalışma yaptığı, sonrasında 19 Temmuz 2013 tarihinde saat 10:00'da sanıklar Osman Kavala ve Şerafettin Can Atalay'ın Taxim Oda Cafe'de Volker Helmert'le bir araya gelerek kararla ve süreçle ilgili görüşmeler yaptıklarının tespit edildiğine dikkat çekiliyor.
Söz konusu buluşmanın fotoğrafları ve fiziki takip tutanağı delil olarak dosyaya konulmuştı.
Osman Kavala'nın, Şerafettin Can Atalay'a; "Şimdi Alman Konsolosluğu'ndan birisi aradı da 'şu idari mahkeme kararlarının kopyalarını nereden bulabiliriz' diye soruyor. Şunun için aradım bu Alman Konsolosluğu'nda benim de tanıdığım … … diye birisi var. Aynı zamanda Hukuk Danışmanı: … bir ara vaktiniz varsa sizinle görüşmekten çok memnun olacağını söyledi" dediği tespit edildi.
TAKSİM DAYANIŞMA PLATFORMU, MAHKEME KARARINI GİZLEMİŞ!
Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; Gezi kalkışmasının büyümesi için mahkeme kararını sakladıkları tespit edildi.
Gezi kalkışmasının sürdüğü sırada İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin, 6 Haziran 2013'te Taksim Yayalaştırma Projesi'ni iptal ettiğine yönelik kararının kamuoyundan gizlendiği ancak söz konusu kararın Dr. Volker Helmert'e verdiği tespit edildi.
Osman Kavala'nın, Gezi kalkışmasını organize eden Taksim Dayanışma Platformu üyesi avukat Şerafettin Can Atalay'a, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 6 Haziran 2013 tarihinde aldığı kararı hatırlatarak, "Bu Taksim Dayanışma bunu bildiği halde gizledi. Bu kararı işte bu etik bilmem nedir?" dediği tespit edildi.