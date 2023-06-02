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    • 02.06.2023 18:59
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    Başkan Erdoğan'ın yemin törenine 20 lider katılacak! Paşinyan da geliyor

    28 Mayıs’ta halkın iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için dünyanın dört bir yanından liderler gelecek. Cumartesi günü yapılacak törende Başkan Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinin ardından atlı birlikler eşliğinde Beştepe’ye gitmesi planlanıyor. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yanı sıra diğer ülkelerden de lider düzeyinde katılım olacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'de olacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın yemin törenine 20 lider katılacak!

    28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmî Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin sonuçların yayımlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını kendisine ulaştırmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.

    Cumartesi günü yapılacak yemin töreni için 20 lider ve 45'e yakın bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Diplomasi trafiği yemin töreninden sonra da devam edecek.

    TÜRK DÜNYASI TAM KADRO
    Başkan Erdoğan'ın 3 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak yemin törenine uluslararası katılım yüksek olacak. Türk Cumhuriyetleri törende kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yanı sıra diğer ülkelerden de lider düzeyinde katılım olacak.

        Bazı ülkeler ise dışişleri bakanları ile temsil edilecek. Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinden de katılım devlet başkanı düzeyinde olacak. Katar Başbakanı El Sani'nin de TBMM'de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor.

        Cumartesi günü yapılacak törende Başkan Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinin ardından atlı birlikler eşliğinde Beştepe'ye gitmesi planlanıyor.

        NATO'DAN DA KONUK
        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere cumartesi günü Ankara'ya gelecek.





            Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'de olacak. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

            Ankara'da Seçim döneminde yavaşlayan diplomasi trafiği Başkan Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından hızlanacak.

            Yemin töreninden sonra Cumhurbaşkanı'nın ilk konuğu Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Mohammed bin Zayed olacak. BAE Emiri Başkan Erdoğan ile ikili görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyecek.
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