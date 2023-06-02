Başkan Erdoğan'ın yemin törenine 20 lider katılacak! Paşinyan da geliyor

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçları Resmî Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin sonuçların yayımlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını kendisine ulaştırmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.
Cumartesi günü yapılacak yemin töreni için 20 lider ve 45'e yakın bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Diplomasi trafiği yemin töreninden sonra da devam edecek.
TÜRK DÜNYASI TAM KADRO
Başkan Erdoğan'ın 3 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak yemin törenine uluslararası katılım yüksek olacak. Türk Cumhuriyetleri törende kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yanı sıra diğer ülkelerden de lider düzeyinde katılım olacak.