Başkan Erdoğan seçimde destan yazdı! Tarihi başarı dünya basınında manşet oldu





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda seçim sonuçlarını değerlendirdi. İşadamlarına önemli mesajlar verdi:



Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarıları kamu özel sektör dayanışması içinde beraberce yazdık. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.





HESAP UZMANIYMIŞ!

Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur. Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir.

'Hesap uzmanıyım' diye övünenler Dimyat'a pirince giderken evlerindeki 40 milletvekilinden de olmuştur.

İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar, bu sefer Bağdat'tan değil sandıktan dönmüştür.

Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kartı yemiştir. Eski sisteme dönüş önerileri bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır.



Milletin kararını verdiği konularda dayatmalardan vazgeçilmelidir. Sivil siyasetin kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız...



ALTIN DEĞERİNDE 5 YIL

Başkan Erdoğan, "Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Dünyadaki konjonktür belki de bize fırsatlar sunuyor. Altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde barış kuşağı tesis etmektir" dedi.





İŞTE TBMM'NİN KADROSU

YSK Başkanı Ahmet Yener, Milletvekili Genel Seçimleri sonucunu açıkladı. Buna göre TMBB'deki milletvekili dağılımı şöyle:



-Adalet ve Kalkınma Partisi:.. 268

-Cumhuriyet Halk Partisi:....... 169

-Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi:..61

-Milliyetçi Hareket Partisi:.........50

-İyi Parti:......................................43

-Yeniden Refah Partisi:...............5

-Türkiye İşçi Partisi:......................4