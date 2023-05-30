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    • 30.05.2023 22:23
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    Ümit Özdağ'ın iftirası sonrası Türk Hava Yolları'ndan açıklama: "THY satılıyor haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"

    8'li koalisyon yalan ve iftira siyasetinde hız tanımıyor. Yıkım ittifakının paydaşlarından Ümit Özdağ, seçim mağlubiyeti sonrası "Erdoğan THY, BOTAŞ ve Demiryollarını satmaya hazırlanmaktadır" yalanını yaydı. Özdağ'ın iftirasına konu olan Türk Hava Yolları'ndan açıklama gecikmedi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

    takvim.com.tr
    Özdağ’ın ’satılıyor’ iftirasına THY’den yalanlama

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün düzenlediği basın toplantısında iftiralarla dolu skandal bir açıklamaya imza attı. Özdağ, "Erdoğan THY, BOTAŞ ve Demiryollarını satmaya hazırlanmaktadır" dedi.

    Gelişme üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı harekete geçti.



    İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' tarafından yapılan açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir." denildi.



    Bir açıklama da Ümit Özdağ'ın iftirasına konu olan Türk Hava Yolları'ndan geldi.

    TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR
    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

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    Kara mizah
    Haberler Güncel Ümit Özdağ'ın iftirası sonrası Türk Hava Yolları'ndan açıklama: "THY satılıyor haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"
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