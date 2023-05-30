Ümit Özdağ'ın iftirası sonrası Türk Hava Yolları'ndan açıklama: "THY satılıyor haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"





İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' tarafından yapılan açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir." denildi.