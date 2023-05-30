YSK açıkladı: "Sonuçlar bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak" Süreç nasıl işleyecek: Yeni kabinede kimler olacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.
YENİ KABİNEDE KİMLER YER ALACAK? VİDEO İZLE
YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.
GÖZLER YENİ KABİNE VE MECLİS'TE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılan seçim ile birlikte 17'nci zaferini kazandı. Seçimin ardından gözler, 5 yıl daha görevine devam edecek olan Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesine ve Meclis'e çevrilmiş durumda.
Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem, Yüksek Seçim Kurulu'nun Milletvekili Kesin sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak.
YSK'NIN KESİN SONUÇLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesini takip eden üçüncü gün Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te çağrısız toplanacak.
YSK'nın kesin sonuçları önümüzdeki bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu'nun ise 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor.
GENEL KURULU YÖNETECEK OLAN İSİM: DEVLET BAHÇELİ
Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.
Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.
Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.