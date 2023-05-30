İkinci tur seçimlerinin ardından önce toplandılar sonra dağıldılar!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunun ardından, liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı. Toplantının bir hayli gergin geçtiği, çıkışta hiçbir liderin açıklama yapmaması gösterildi. Kulislerde de Altılı Masa'nın dağılma noktasında olduğuna dikkat çekildi.
ESSEN'DE YÜZDE 78
Erdoğan, Almanya'da tarihi bir başarıya imza attı. Essen'de yüzde 78'e ulaşan Erdoğan, Münster'de yüzde 74.3, Düsseldorf'ta yüzde 72.8 oy alarak gurbetçilerin de umudu oldu.
YALAKALAR KAYBETTİ
Seçim hezimeti sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz.. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini ,ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. CHP'lilere tarihi çağrımdır!
DEĞİŞİM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve artık gitmesi gerektiğini ima etti: "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz.