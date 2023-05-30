İkinci tur seçimlerinin ardından önce toplandılar sonra dağıldılar!





YALAKALAR KAYBETTİ

Seçim hezimeti sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz.. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini ,ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. CHP'lilere tarihi çağrımdır!