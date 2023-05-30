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    • 31.05.2023 04:15
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    FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası

    Başkan Erdoğan 28 Mayıs'ta sandıktan alnının akıyla çıktı, bu durumu hazmedemeyen muhalefet ve yandaşı kirli oluşumlar ne yapacağını şaşırdı! CHP, FETÖ ve PKK'nın aleni propaganda organı haline gelen Ekşi Sözlük'te "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım" başlığı dolaşıma sokuldu. FETÖ usülü fişleme operasyonu yapılan portalda AK Partililere galiz küfürler edildi, Başkan Erdoğan destekçilerine 'vatan haini' yakıştırması yapıldı. Nefret kampanyası öyle palazlandı ki; bazıları AK Partili esnafı deşifre eden mobil uygulamaların yapılması gerektiği fikrini ortaya attı. Takvim.com.tr bu rezaleti satır satır deşifre etti, sicili kirli Ekşi Sözlük'ün dosyasını açtı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekşi’de ’FETÖ’vari fişleme operasyonu!

    Türkiye Yüzyılı'nın şafağı 28 Mayıs'ta söktü. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.

    12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu ise "mücadeleye devam" deyip CHP'deki koltuğunu bırakmayacağını ilan etti.

    CHP'LİLERİN ZORBA TUTUMU SÜRÜYOR
    Öte yandan seçim öncesi muhafazakar kesmi hedef alan, seçimler ikinci tura kalınca Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaretler savurup cezalandırmaya kalkan CHP'lilerin zorba tutumu 28 Mayıs'tan sonra da devam etti.

    SEÇİMLER BİTTİ, CHP GERÇEK YÜZÜNÜ AÇIK ETTİ! VATANDAŞA "OY VERDİĞİNİZ AK PARTİ YAPSIN" AZARI
    CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Şanlıurfa - Akçakale yoluyla ilgili bir sıkıntıyı ileten vatandaşa "Oy verdiğiniz AKP yapsın. Engelleyen mi var" diyerek çıkıştı.

    CHP'nin hizmet anlayışının kendilerine verilen oydan ibaret olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.


    BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK VEREN ÇOCUĞU KÜFÜRLER EDİP DÜKKANDAN KOVDULAR
    Sultangazi'de bir fırıncı "Reis" diye bağırıp Başkan Erdoğan'a destek veren bir çocuğa ağır hakaretler edip "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek dükkandan kovdu. Yakınlarını da bıçak çekerek dükkandan uzaklaştırdı.

    Zanlı gözaltına alınırken hakkında "Halkı Kin Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama, Bıçakla Tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ ESNAFI FİŞLEME KAMPANYASI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP, FETÖ ve PKK'nın aleni propaganda organı haline gelen, zaman zaman İslami değerlerin hedef alınıp Müslümanlara hakaretler edilen Ekşi Sözlük'te çok kirli bir kampanya baş gösterdi.

        Sicili kirli mecranın CEO'su Başak Purut tarafından kullanılan yazar ekibi, "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım" başlığını dolaşıma sokup, AK Parti seçmenini hedef göstererek provokasyona soyundu.




        Provokasyon bununla da sınırlı değildi. Başkan Erdoğan'a destek veren AK Partili işletmeler isim isim hedef gösterildi, 'alışveriş yapmayın' algısı işlendi.

        "20 YILLIK BERBERİMLE VEDALAŞTIM, REİSİ BAKSIN ONA"
        "recepulvigokhankadir"         kullanıcı adlı Ekşi yazarı skandal bir göderiye imza atarak, "Kılıçdar SSK'yı batırmadı mı, IMF'den para alacak" diye kafamı ütüleyen 20 yıllık berberimle vedalaştım. Hayatımda sadece askerde kendim tıraş olmuştum. Yeter canım, reisin baksın sana" ifadelerini kullandı.



        AK PARTİLİLERE GALİZ KÜFÜRLER
        "soccerrefree"         mahlası bir başka Ekşi yazarı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren Cumhur İttifakı seçmeni ve AK Partililere küfür ederek, "o... çocuğu aktrollerin bu başlıkta kudurduguna göre etkili olacak bir yoldur" dedi.




        BU NASIL ÖĞRETMEN? BABALARI AK PARTİLİ DİYE ÇOCUKLARA DERS VERMEYECEK
        Öğretmen olduğunu iddia eden bir Ekşi kullanıcısının paylaştığı satırlar nefret söyleminin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

        "syrnas" kullanıcı adı altında paylaşımlar Ekşi yazarı, kendisine özel derse gelen iki öğrenciye sırf babaları AK Parti'ye oy verdi diye ders vermeyeceğini söyledi.

        Şu ifadeleri kullandı;

        özel derse gelen 2 öğrencim babalarının seçim sonuçlarına ne kadar sevindiklerini anlattılar. o an karar verdim seneye kesinlikle bu öğrencilere ders vermeyeceğime. şimdi diyebilirsiniz başka öğretmen mi yok diye ama şöyle söyleyeyim benim donanımımda bu kadar uygun fiyata (ben para konusunu konuşmayı bile sevmediğimden arttırma da yapamıyorum doğru düzgün) bulmaları imkansız. benim öğrenciler genelde mezun olana kadar bana gelir. hem uygun fiyata vereceğim, zorlanmasın insanlar diye hem de onların yüzünden mutsuz olacağım, yok öyle yağma. bulsunlar seneye 2 katı fiyatına vasat bir öğretmen, ya da aldırmasınlar özel ders. bundan sonra böyle.



        "shots" isimli Ekşi kullanıcısı ise "İzmir Karşıyaka'da AKP'li olan esnaflar hangileri? Varsa AKP'li KSK'da bilen yeşillendirsin:)" sözleriyle Karşıyaka'daki AK Parti esnafını hedefe aldı.

        SIRF ESNAF AK PARTİ SEÇMENİ OLDUĞU İÇİN BORÇ TAKACAK: ADAM NASIL DÜZÜLÜR ÖĞRETECEĞİM"
        "josep guardiola" mahlası Ekşi Sözlük kullancısı, sırf gittiği bakkal AK Parti seçmeni olduğu için borç takıp gideceğini söyledi;

        "Veresiye defteri ile alışveriş yaptığım esnafı daha da kandırıp yapacağım eylem. Malum adam beni görünce borcu soruyordu... Yakında bir zamanda taşınıyorum ve borcu takip gideceğim. Bir yasal hakkı da yok, parayı istemek için... Adam nasıl düzülür öğreteceğim"

            AK PARTİLİLERDEN "FAZLA PARA ALACAĞIM" İTİRAFI: "KİM KİME KOYUYOR GÖR BAKALIM"
            "asiri derecede serbest muhasebeci 2"             kullanıcı adlı, muhasebeci olduğunu belirten bir kişi ise "Temmuz ayında muhasebe ücretlerine zam yaparken akp'liler ve diğerleri olarak farklı artış oranı uygulayacağım" dedi.

            Sözlerinin devamında ise "Temmuz'da kim kime koyuyor gör bakalım" ifadelerini kullandı.



            "KARADENİZ'E, KONYA'YA, KAYSERİ'YE, ERZURUM'A GİTMEYİN"
            Bir başka Ekşi yazarı ise Başkan Erdoğan'ın oy oranının fazla olduğu bölgelere gitmeyin çağrısı yaparak, "Esnafı bilemem de tatile Karadeniz'e, Konya'ya, Kayseri'ye, Erzurum'a gitmiyoruz artık. Karadeniz'e gitmeyi hep istedim. İşte bu nedenlerden asla gitmedim. Kalsın" dedi.


            EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİ'YE OY VERENLERE 'VATAN HAİNİ' DAMGASI
            "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayın" kampanyasını başlatan Ekşi Sözlük'te Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verenler 'vatan haini' olarak damgalandı.

            "rechtsschutzversicherungsgesellschaftenn" kullanıcı adlı Ekşi yazarı, "Yağmurlu günde su yok size" diyerek nefret kustu.



            "AK PARTİLİ ESNAFI DEŞİFRE EDEN UYGULAMA YAPILSIN"
            Nefret kampanyası öyle palazlandı ki bazıları AK Partili esnafı deşifre eden mobil uygulamaların yapılması gerektiği fikrini ortaya attı.

            "app üretilebilir. harita üzerinde dükkanlar olacak (kategori filtresi) ve dükkana girenler hangi kanal açıksa onu işaretleyecek. belli bir oydan sonra netleşecek. suistimale açık tabi ama buradan yürüyün daha iyi bir fikirle bir app geliştirilebilir"

            "AK PARTİLİ ESNAFLARI FİŞLEYİN" ÇAĞRISI

            Herkesin kaçırdığı bir nokta var, eğer esnafın AKP'li olduğuna eminseniz fişleyin, arkadaşınıza eşinize dostunuza söyleyin.

            Geç kalınmış eylem ve başlık, ben bunu yıllardır yapıyorum, hatta ne kadar seçim konvoyu seçimle alakalı birşeyler paylaşan birini gördüysem, sosyal medyadan bile afaroz ettim.

            Bundan sonra böyle...

            EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ HESAPLARI SUSTURMA OPERASYONU

            2023 seçimleri öncesi operasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları bilinçli şekilde tek tek kapatmıştı.

            Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara konu olmuştu.

                CHP TAM DESTEK VERİYOR!
                Manipülasyon merkezi gibi işleyen, FETÖ'nün ve PKK'nın propaganda zemini bulduğu Ekşi Sözlük'e CHP açıktan destek veriyor.

                2013 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu ve 8 ekşi yazarı ile toplantı yapmıştı. Kılıçdaroğlu Gezi provokasyonunun yapıldığı günlerde Kapanoğlu'na gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti.


                "SİCİLİ KİRLİ EKŞİ SÖZLÜK'ÜN DOSYASINI AÇTIK"
                Son olarak "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayın" propagandasının yapıldığı Ekşi Sözlük'te Başkan Erdoğan'a ölüm tehditleri yapılıyor, ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası işleniyor, bebek katillerine övgüler düzülüyor...

                İşte o skandallar;

                Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu



                Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda



                Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı

                Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry

                BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI
                Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

                Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.







                PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
                Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




                Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

                "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



                TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
                Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



                İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
                "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması"                 diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

                KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
                Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

                İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.



                Başörtülü kadınlar hedef alındı.
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                Haberler Güncel FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası
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