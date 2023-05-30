FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası







BU NASIL ÖĞRETMEN? BABALARI AK PARTİLİ DİYE ÇOCUKLARA DERS VERMEYECEK

Öğretmen olduğunu iddia eden bir Ekşi kullanıcısının paylaştığı satırlar nefret söyleminin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.



"syrnas" kullanıcı adı altında paylaşımlar Ekşi yazarı, kendisine özel derse gelen iki öğrenciye sırf babaları AK Parti'ye oy verdi diye ders vermeyeceğini söyledi.



Şu ifadeleri kullandı;



özel derse gelen 2 öğrencim babalarının seçim sonuçlarına ne kadar sevindiklerini anlattılar. o an karar verdim seneye kesinlikle bu öğrencilere ders vermeyeceğime. şimdi diyebilirsiniz başka öğretmen mi yok diye ama şöyle söyleyeyim benim donanımımda bu kadar uygun fiyata (ben para konusunu konuşmayı bile sevmediğimden arttırma da yapamıyorum doğru düzgün) bulmaları imkansız. benim öğrenciler genelde mezun olana kadar bana gelir. hem uygun fiyata vereceğim, zorlanmasın insanlar diye hem de onların yüzünden mutsuz olacağım, yok öyle yağma. bulsunlar seneye 2 katı fiyatına vasat bir öğretmen, ya da aldırmasınlar özel ders. bundan sonra böyle.







"shots" isimli Ekşi kullanıcısı ise "İzmir Karşıyaka'da AKP'li olan esnaflar hangileri? Varsa AKP'li KSK'da bilen yeşillendirsin:)" sözleriyle Karşıyaka'daki AK Parti esnafını hedefe aldı.

SIRF ESNAF AK PARTİ SEÇMENİ OLDUĞU İÇİN BORÇ TAKACAK: ADAM NASIL DÜZÜLÜR ÖĞRETECEĞİM"

"josep guardiola" mahlası Ekşi Sözlük kullancısı, sırf gittiği bakkal AK Parti seçmeni olduğu için borç takıp gideceğini söyledi;



"Veresiye defteri ile alışveriş yaptığım esnafı daha da kandırıp yapacağım eylem. Malum adam beni görünce borcu soruyordu... Yakında bir zamanda taşınıyorum ve borcu takip gideceğim. Bir yasal hakkı da yok, parayı istemek için... Adam nasıl düzülür öğreteceğim"