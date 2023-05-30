FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası

Türkiye Yüzyılı'nın şafağı 28 Mayıs'ta söktü. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.
12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu ise "mücadeleye devam" deyip CHP'deki koltuğunu bırakmayacağını ilan etti.
CHP'LİLERİN ZORBA TUTUMU SÜRÜYOR
Öte yandan seçim öncesi muhafazakar kesmi hedef alan, seçimler ikinci tura kalınca Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaretler savurup cezalandırmaya kalkan CHP'lilerin zorba tutumu 28 Mayıs'tan sonra da devam etti.
SEÇİMLER BİTTİ, CHP GERÇEK YÜZÜNÜ AÇIK ETTİ! VATANDAŞA "OY VERDİĞİNİZ AK PARTİ YAPSIN" AZARI
CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Şanlıurfa - Akçakale yoluyla ilgili bir sıkıntıyı ileten vatandaşa "Oy verdiğiniz AKP yapsın. Engelleyen mi var" diyerek çıkıştı.
CHP'nin hizmet anlayışının kendilerine verilen oydan ibaret olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK VEREN ÇOCUĞU KÜFÜRLER EDİP DÜKKANDAN KOVDULAR
Sultangazi'de bir fırıncı "Reis" diye bağırıp Başkan Erdoğan'a destek veren bir çocuğa ağır hakaretler edip "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek dükkandan kovdu. Yakınlarını da bıçak çekerek dükkandan uzaklaştırdı.
Zanlı gözaltına alınırken hakkında "Halkı Kin Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama, Bıçakla Tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.