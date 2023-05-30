BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı paralı anketçilere sert vurdu!

Başta Konda ve ORC olmak üzere birçok anket şirketi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini iddia etti. Hatta ORC, aldığı paranın hakkını vererek, ikinci turda da "Kılıçdaroğlu seçilecek" iddiasında bulundu.

YÜZDE 1-2

Ancak duvara tosladılar. Her iki tur seçimin sonuçlarını da neredeyse yüzde 100'e yakın bilen BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, bu durumu eleştirdi: Araştırma sektörünün geldiği sonumla alakalı üzüldüğümü söyleyebilirim. Araştırma sonuçların yüzde 1-2 yanılabilirsiniz. Hata payları vardır. +2 olabilir. Maalesef meslektaşlarımız yüzde 10 yanıldı.

DOĞRU OLAN

Kılıçdaroğlu'nu 52, Erdoğan'ı 44 gösterdiğiniz zaman yüzde 12 yanılma. Bu bilimsel bir çalışma. Hata paylarından ziyade işin ticari tarafa geçtiğini düşünüyorum ve üzülüyorum. İşini doğru yapanlar, müşterisinin istediği vermeyenler çalışmalarda doğruyu buldu.