Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı paralı anketçilere sert vurdu!

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turunu da bilen BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, paralı anketlere imza atanlara tepki gösterdi: Yüzde 1-2 yanılabilirsiniz. Şimdi işin ticari tarafa geçtiğini düşünüyorum ve çok üzülüyorum.

    Ver parayı al anketi!

    Başta Konda ve ORC olmak üzere birçok anket şirketi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini iddia etti. Hatta ORC, aldığı paranın hakkını vererek, ikinci turda da "Kılıçdaroğlu seçilecek" iddiasında bulundu.

    YÜZDE 1-2
    Ancak duvara tosladılar. Her iki tur seçimin sonuçlarını da neredeyse yüzde 100'e yakın bilen BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, bu durumu eleştirdi: Araştırma sektörünün geldiği sonumla alakalı üzüldüğümü söyleyebilirim. Araştırma sonuçların yüzde 1-2 yanılabilirsiniz. Hata payları vardır. +2 olabilir. Maalesef meslektaşlarımız yüzde 10 yanıldı.

    DOĞRU OLAN
    Kılıçdaroğlu'nu 52, Erdoğan'ı 44 gösterdiğiniz zaman yüzde 12 yanılma. Bu bilimsel bir çalışma. Hata paylarından ziyade işin ticari tarafa geçtiğini düşünüyorum ve üzülüyorum. İşini doğru yapanlar, müşterisinin istediği vermeyenler çalışmalarda doğruyu buldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kemal Kılıçdaroğlu diktatördür
    Haberler Güncel BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı paralı anketçilere sert vurdu!
        loading
        SON DAKİKA