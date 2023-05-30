Başkan Erdoğan tarih yazdı: 2. tur seçimlerinde rekora imza attı! Türkiye Yüzyılı'na selam olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez, İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimden galip çıktı. O tarihten itibaren peş peşe referandumlar, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil, sandıktan 17'inci kez birinci ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde ise adeta rekorlarına rekor kattı:



NURDAĞI VEFASI: Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki şehir sayısını, 9'a çıkardı. Hatay'ı bile aldı. Depremde yerle bir olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, ilk turda yüzde 74 olan oranı ikinci turda yüzde 77,8'e çıkardı.



KONYA DİK DURDU: İlk turda olduğu gibi Güneysınır, yüzde 89.55'le Erdoğan'a sahip çıktı. CHP'li tek belediye olan Tuzlukçu ise tercihini yüzde 60.01 ile Erdoğan'dan yana kullandı. Erdoğan, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Taşkent'te de oylarını yüzde 70.47'ye çıkardı. Konya'nın genelinde ise oy oranı 72.99'e fırladı.



EHLİ BEYT'İN TERCİHİ: Şırnak İdil'de Ehli Beyt köyündeki Peygamber soyundan gelen Aksoy 508 oydan 506'sını Erdoğan için kullandı.



KARADENİZ FIRTINASI

Erdoğan'a Trabzon'dan büyük destek yağdı. Oyların yüzde 68'ini aldı. Rize yüzde 75, Giresun yüzde 64, Artvin yüzde 50 ile ilk sırada yer aldı.





İZMİR KÜSTÜ

İzmir'de küskünler, Kılıçdaroğlu'nun 2. tur için söylem değişikliğine inanmadı. 14 Mayıs'ta 335 bin 534 seçmen oy kullanmazken, 28 Mayıs'ta bu sayı 440 bin 294'e çıktı.





HARRAN'IN KARARI

Erdoğan'a ilk turda olduğu gibi ikinci turda da en yüskes oy, yüzde 95.35'le Harran'dan çıktı. Başkan Erdoğan, yüzde 94.6'yla Adıyaman Sincik, yüzde 92.63'le Sivas Doğanşar, yüzde 90.66'yla Trabzon Hayrat ve yüzde 90.32'yle Çankırı'nın Yapraklı İlçesi'ni kendi hanesine yazdırdı.



29 MAYIS KUTLAMASI: Başkan Erdoğan, İstanbul'un fethiyle ilgili bir mesaj paylaştı: Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum. Fethin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum...