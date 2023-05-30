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    Başkan Erdoğan tarih yazdı: 2. tur seçimlerinde rekora imza attı! Türkiye Yüzyılı'na selam olsun

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasi hayatında tarih yazdı. Tam 17’inci seçimini kazandı. İllerde ve ilçelerde Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde büyük bir rekora imza attı.

    Rekort’men’

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez, İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimden galip çıktı. O tarihten itibaren peş peşe referandumlar, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil, sandıktan 17'inci kez birinci ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde ise adeta rekorlarına rekor kattı:

    NURDAĞI VEFASI: Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki şehir sayısını, 9'a çıkardı. Hatay'ı bile aldı. Depremde yerle bir olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, ilk turda yüzde 74 olan oranı ikinci turda yüzde 77,8'e çıkardı.

    KONYA DİK DURDU: İlk turda olduğu gibi Güneysınır, yüzde 89.55'le Erdoğan'a sahip çıktı. CHP'li tek belediye olan Tuzlukçu ise tercihini yüzde 60.01 ile Erdoğan'dan yana kullandı. Erdoğan, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Taşkent'te de oylarını yüzde 70.47'ye çıkardı. Konya'nın genelinde ise oy oranı 72.99'e fırladı.

    EHLİ BEYT'İN TERCİHİ: Şırnak İdil'de Ehli Beyt köyündeki Peygamber soyundan gelen Aksoy 508 oydan 506'sını Erdoğan için kullandı.

    KARADENİZ FIRTINASI
    Erdoğan'a Trabzon'dan büyük destek yağdı. Oyların yüzde 68'ini aldı. Rize yüzde 75, Giresun yüzde 64, Artvin yüzde 50 ile ilk sırada yer aldı.



    İZMİR KÜSTÜ
    İzmir'de küskünler, Kılıçdaroğlu'nun 2. tur için söylem değişikliğine inanmadı. 14 Mayıs'ta 335 bin 534 seçmen oy kullanmazken, 28 Mayıs'ta bu sayı 440 bin 294'e çıktı.



    HARRAN'IN KARARI
    Erdoğan'a ilk turda olduğu gibi ikinci turda da en yüskes oy, yüzde 95.35'le Harran'dan çıktı. Başkan Erdoğan, yüzde 94.6'yla Adıyaman Sincik, yüzde 92.63'le Sivas Doğanşar, yüzde 90.66'yla Trabzon Hayrat ve yüzde 90.32'yle Çankırı'nın Yapraklı İlçesi'ni kendi hanesine yazdırdı.

    29 MAYIS KUTLAMASI: Başkan Erdoğan, İstanbul'un fethiyle ilgili bir mesaj paylaştı: Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum. Fethin 570. yıl dönümünü tebrik ediyorum...

    TÜRKİYE YÜZYILI'NA SELAM OLSUN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a toplumun tüm kesimlerinden tebrik mesajı yağdı. TÜGVA, TÜRGEV, TOGEMDER, İHH, ÖNDER, Ensar Vakfı, İDDEF gibi dernek ve vakıflar, 21 yıldır ipi göğüsleyen Erdoğan'ı kutladı. TÜGVA'nın paylaşımında "Selam olsun Türkiye Yüzyılı'na... Selam olsun 29 Mayıs'ların Genç Fatihlerine..." ifadeleri kullanıldı.



    'DOĞU'RU SEÇİM
    Erdoğan, ilk turda Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu bazı illerde oyunu artırdı. Bitlis'te yüzde 46.45'yı 49.94'ya, Mardin'de yüzde 32.2'yi 34.9'a, Diyarbakır'da yüzde 26.4'ü 28.5'e, Şırnak'ta ise yüzde 21.8'i yüzde 23.8'e çıkardı...

        KAOSUN SÖZCÜ'SÜ
        Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde dövizin fırlayacağı, borsanın çakılacağı, ekonominin çıkmaza gireceğini haykıran Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Gerçek adı "Murat Turan" olan, fakat babası Rahmi Turan'ın torpili belli olmasın diye Sözcü gazetesinde "Murat Muratoğlu" adıyla yazılar kaleme alan sözde ekonomist, "Ekonomi korku filmi gibi. Bırakın krediyi, kredi kartlarının nakit avansları bile kesildi.

        Seçim sonrası kıyamet ateşi" ifadelerini kullandı. Ancak felaket tellalarının söylediğinin aksine, ne dolar zıpladı, ne de borsa çakıldı. Yine bir başka ekonomist olan Selçuk Geçer ise "Dolar 35 TL'ye çıkarsa az bile" diyerek yaygara kopardı. Ancak her iki muhalif kalemin ise hevesleri kursağında kaldı. Başkan Erdoğan'ın kazandığı zafer karşısında her ikisi de şoka uğradı! Çakma Muratoğlu, hemen yeni bir yazı kaleme aldı. "Bu seçim ekonominin karanlık kaderi... Mevcut kadrolarla kimse düzelme, daha iyi günler falan beklemesin..." diyerek yine algıya başladı.

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        Kemal Kılıçdaroğlu diktatördür
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan tarih yazdı: 2. tur seçimlerinde rekora imza attı! Türkiye Yüzyılı'na selam olsun
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