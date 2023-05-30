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    Başkan Erdoğan 17. zaferini kazandı: Adını altın harflerle tarihe yazdırdı!

    Asrın Lideri, bir asra damgasını vurdu! 21 yıldır bu toprakları yöneten Recep Tayyip Erdoğan, "Coşkuyla, umutla, aşkla" yeniden Cumhur'un başkanı oldu. Dünya da bu eşi-benzeri görülmemiş başarıya saygı duydu. Manşetler, övgülerle doldu. Liderler, tebriklerini sundu. 5 kıta ve 83 ülkede bulunan insanlar, sokakları doldurdu.

    Yenilmez güç

    Başkan Erdoğan'ın 17. seçim zaferi, dünyada büyük yankı buldu. Erdoğan ve Türkiye karşıtlığında buluşan ABD ve Avrupa medyası, dün pes etti: Başta Biden olmak üzere, liderler gece boyunca Erdoğan'ı tebrik etmek için birbirleriyle yarıştı.



    28 Mayıs'ta bir kez daha zafer kazanan Başkan Tayyip Erdoğan, yine dünyanın en çok konuşulan lideri oldu. İşte o yorumlar:
    BBC: Dünya liderleri Erdoğan'ı övgüyle kutladı.
    Le Monde: Yenilemeyen güç Erdoğan...
    The Wall Street Journal: En uzun süre hizmet veren lider yine kazandı.
    The New York Times: Erdoğan, en büyük zorluğu da yendi.
    The Washington Post: Muhalefetin meydan okumasını ezdi geçti.
    Bloomberg: Türkiye'nin lideri Erdoğan'la 5 yıl daha.
    CNN: Dünyadaki her krizde kilit lider Erdoğan...
    The Economist: 'Erdoğan kaybedecek' söylentisi abartılı çıktı.
    Aljazeera: Erdoğan, tarihteki yerini mühürlüyor.
    Oema: Erdoğan, "Yeni Fatih Sultan Mehmet'tir"



    BIDEN: Türkiye Başkanı Erdoğan'ı seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum.



    MACRON: Yeniden seçilmeniz nedeniyle sizi tebrik ederim. Birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz.



        PUTİN: Zaferiniz Türk halkının bağımsız dış politikanıza verdiği desteğin en önemli ve açık kanıtı.



        ŞİNPİNG: Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınmasında yeni başarılar elde edeceğini biliyoruz.



        TRUMP: Sonuna kadar hak edilmiş büyük zafer. Kendis dostumdur. Ülkesini daha da yüksek bir saygınlığa yükseltti.

            ERDOĞAN COŞKUSU
            Türkiye artık çok önemli bir güç. Afrika, Asya, Avrupa ve ABD, Türkiye'nin büyüyen gücü karşısında rahatsızlık duydu. Ancak Erdoğan'ın büyük yürüyüşüne destek verenleri unuttu. "Erdoğan kazanırsa, Azerbaycan, KKTC, Afrika, Katar, Filistin, kazanır" söylemleri de doğru çıktı.

            Afrika kıtasının tamamında Erdoğan için sokaklar doldu taştı. Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde, Arjantin'den ABD'ye kadar hatta Maldivler'de bile Erdoğan için sokaklara çıkıldı. Bitmedi. Kazakistan, Türkmenistan, Rusya'da da "Başkan Erdoğan" posterleriyle kutlamalar yapıldı. Avustralya'da da Erdoğan için sokaklarda büyük mutluluk vardı.

            BELÇİKA

            Katar'ın başkenti Doha da kutlamalar sabaha kadar sürdü.



                İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Türkler sevinç çığılıkları attı.



                İngiltere'nin başkenti Londra'da da Türkler'in coşkusu görülmeye değerdi.



                ABD'nin birçok eyaletindeki Erdoğan coşkusu, FETÖCÜ teröristleri korkuttu.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan 17. zaferini kazandı: Adını altın harflerle tarihe yazdırdı!
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