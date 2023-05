Başkan Erdoğan 17. zaferini kazandı: Adını altın harflerle tarihe yazdırdı!

Başkan Erdoğan'ın 17. seçim zaferi, dünyada büyük yankı buldu. Erdoğan ve Türkiye karşıtlığında buluşan ABD ve Avrupa medyası, dün pes etti: Başta Biden olmak üzere, liderler gece boyunca Erdoğan'ı tebrik etmek için birbirleriyle yarıştı.





28 Mayıs'ta bir kez daha zafer kazanan Başkan Tayyip Erdoğan, yine dünyanın en çok konuşulan lideri oldu. İşte o yorumlar:

BBC: Dünya liderleri Erdoğan'ı övgüyle kutladı.

Le Monde: Yenilemeyen güç Erdoğan...

The Wall Street Journal: En uzun süre hizmet veren lider yine kazandı.

The New York Times: Erdoğan, en büyük zorluğu da yendi.

The Washington Post: Muhalefetin meydan okumasını ezdi geçti.

Bloomberg: Türkiye'nin lideri Erdoğan'la 5 yıl daha.

CNN: Dünyadaki her krizde kilit lider Erdoğan...

The Economist: 'Erdoğan kaybedecek' söylentisi abartılı çıktı.

Aljazeera: Erdoğan, tarihteki yerini mühürlüyor.

Oema: Erdoğan, "Yeni Fatih Sultan Mehmet'tir"