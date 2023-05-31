Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlanırken Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamaması tekrar gündeme geldi. Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ile Koç'un buluştuğu ortak nokta ise dikkatlerden kaçmadı. Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor. Umut verip bir türlü kazanamayan bu ikili koltuklarını da bırakmıyor. Hem CHP tabanından hem de Fenerbahçe tribünlerden 'istifa' sesleri yükseliyor. Öte yandan sosyal medyadaki ikiliyi hedef alan paylaşımlar birbiri ardında sıralandı. Ali Koç ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana verdikleri poz üzerinden "Fotoğrafa iki saniye bakınca otomatik olarak kaybediyorsun" yorumları yapıldı.