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Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası! Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor

Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası! Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor
31.05.2023 00:43 - Son Güncelleme: 31.05.2023 00:47

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Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlanırken Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamaması tekrar gündeme geldi. Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ile Koç'un buluştuğu ortak nokta ise dikkatlerden kaçmadı. Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor. Umut verip bir türlü kazanamayan bu ikili koltuklarını da bırakmıyor. Hem CHP tabanından hem de Fenerbahçe tribünlerden 'istifa' sesleri yükseliyor. Öte yandan sosyal medyadaki ikiliyi hedef alan paylaşımlar birbiri ardında sıralandı. Ali Koç ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana verdikleri poz üzerinden "Fotoğrafa iki saniye bakınca otomatik olarak kaybediyorsun" yorumları yapıldı.

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