Türkiye'den dünyaya demokrasi dersi! 2. turda 52 milyon 500 bin seçmen oy verdi

Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha tercini Başkan Erdoğan'dan yana kullandı. Tam 52 bin 500 seçmen, oy kullandı. Tam 663 bin seçmenin tercihi, geçersiz sayıldı. 14 Mayıs seçimlerine göre katılım biraz düşse de hem Başkan Erdoğan, hem de Kılıçdaroğlu ilk turdaki oylarını aldı. Başkan Erdoğan, bu kez Hatay'ı da listeye kattı.

Böylece deprem bölgesindeki il sayısını 9'a çıkardı. Türkiye'deki 81 ilden 52'sini aldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sahillerdeki illeri kaptırmadı. İstanbul ve Ankara'daki fark da Erdoğan lehine birbirine yaklaştı. Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Kimse kaybetmedi, Türkiye kazandı, 85 milyon kazandı" sözleri balkon konuşmasında yankılandı...





'MASA'L BİTTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yaptı. Ardından HDP'nin desteğini aldı. Büyükşehirlerde oyunu artırdı. Bu hesabının tutacağını zanneden Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi de yanına aldı. Bir masanın etrafında toplandı. HDP'den destek aldı. Erdoğan'a karşı Millet İttifakı olarak yola çıktı.

Önce TBMM'de üstünlük sağlayamadı. İkinci tur seçiminde Zafer Partisi'ni de yanına aldı. Ancak yine de hezimet yaşadı. Bu yenilgiye aldırış etmeden yaptığı açıklamada, "Vatandaşımı dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz devam ediyor. Buradayız" ifadesini kullandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise "Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletin iradesi baştacımızdır. Verilen mesajları aldık. Millet İttifakı'yla ilgili değerlendirmeyi sonra yapacağım" ifadesini kullandı.