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    Türkiye'den dünyaya demokrasi dersi! 2. turda 52 milyon 500 bin seçmen oy verdi

    Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminde, 52 milyon 500 bin seçmen oy verdi. “Erdoğan’la 5 yıl daha yola devam” dedi. Bu seçimde, kimse kaybetmedi. Türkiye bir kez daha dünyaya demokrasi dersi verdi.

    Türkiye kazandı

    Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha tercini Başkan Erdoğan'dan yana kullandı. Tam 52 bin 500 seçmen, oy kullandı. Tam 663 bin seçmenin tercihi, geçersiz sayıldı. 14 Mayıs seçimlerine göre katılım biraz düşse de hem Başkan Erdoğan, hem de Kılıçdaroğlu ilk turdaki oylarını aldı. Başkan Erdoğan, bu kez Hatay'ı da listeye kattı.

    Böylece deprem bölgesindeki il sayısını 9'a çıkardı. Türkiye'deki 81 ilden 52'sini aldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sahillerdeki illeri kaptırmadı. İstanbul ve Ankara'daki fark da Erdoğan lehine birbirine yaklaştı. Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Kimse kaybetmedi, Türkiye kazandı, 85 milyon kazandı" sözleri balkon konuşmasında yankılandı...



    'MASA'L BİTTİ
    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yaptı. Ardından HDP'nin desteğini aldı. Büyükşehirlerde oyunu artırdı. Bu hesabının tutacağını zanneden Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi de yanına aldı. Bir masanın etrafında toplandı. HDP'den destek aldı. Erdoğan'a karşı Millet İttifakı olarak yola çıktı.

    Önce TBMM'de üstünlük sağlayamadı. İkinci tur seçiminde Zafer Partisi'ni de yanına aldı. Ancak yine de hezimet yaşadı. Bu yenilgiye aldırış etmeden yaptığı açıklamada, "Vatandaşımı dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz devam ediyor. Buradayız" ifadesini kullandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise "Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletin iradesi baştacımızdır. Verilen mesajları aldık. Millet İttifakı'yla ilgili değerlendirmeyi sonra yapacağım" ifadesini kullandı.



    MİLLİYETÇİ MÜCADELE
    Aldığı 5.17'lik oy oranıyla seçimi 2. Tur'a taşıyan Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekledi. Zaferi değerlendirdi: Türk milliyetçileri, Atatürkçüler ve Türk dünyası kazandı. Terörle iltisaklı partiler ve onlara güvenenler kaybetti" dedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'dan ses gelmedi.



    İNCE KÖYÜNE GİTTİ
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte oyunu Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı. Birkaç gün için önemli bir basın toplantısı yapacağını açıkladı: "Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım."



        ERDOĞAN'IN MAKETİNE SARILIP ÖPTÜ
        Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Konya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla hem AK Parti İl Başkanlığı'na hem de Kılıçarslan Meydanı'na akın etti. Vatandaşlar, 'Reis yine gerekeni yaptı', 'Biz her zaman Reis'imizin yanındayız', 'Yerli ve milli olan kazandı' yorumlarını yaptı. Bir partili ise Erdoğan'ın maketine sarılıp öptü.

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        Haberler Güncel Türkiye'den dünyaya demokrasi dersi! 2. turda 52 milyon 500 bin seçmen oy verdi
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