Dışişleri Bakanlığı,Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken, Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçının hafif yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınadı.