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    • 29.05.2023 10:28
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    Dışişleri Bakanlığı,Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasını kınadı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan Türk balıkçı teknesine Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş açılmasını kınadı.

    takvim.com.tr
    AA
    Balıkçı teknesine ateş açtılar! Dışişlerinden Suriye’ye kınama

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken, Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçının hafif yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınadı.

    Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

    Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.
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        Madde madde 28 Mayıs’ın röntgeni
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