İş dünyasından zafer yorumu: Kazanan milletimiz kazanan güçlü Türkiye!

İkinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 84.87 katılımla bir demokrasi şöleni gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oyla fark atarak ezici bir şekilde seçimin galibi oldu. Milletin yeni dönem için "Güven ve istikrar"dan yana oy kullandığını belirten iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milletinin iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken, sonucun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini dile getirdi.
"YENİ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Pelister, "Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Kimya sektörünün Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomiye sağladığı katkıya işaret eden Pelister, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yeni rekorlar kırmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte bugünden itibaren önlerine bakmaları gereken bir dönemin başladığını vurguladı.
Kaya, "Bu süreçte ülkemizin ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebilir ve oluşturduğumuz katma değerle iş gücümüzü artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.