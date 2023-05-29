İş dünyasından zafer yorumu: Kazanan milletimiz kazanan güçlü Türkiye!





Sektörün ihracat gücüne işaret eden Kaya, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bu hedefler doğrultusunda tüm güçleriyle çalışarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Yılların iktidarı ve yaşanan bunca olumsuz ortama rağmen kazanılan bir seçim dünya literatürüne geçecek bir başarı durum olmuştur. Halkımız istikrar, güven ve tecrübe dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başarısı kesinlikle her yönü ile masaya yatırılmalı ve incelenmelidir. Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılı'nı konuşacağımız bir süreç olacaktır. Yarından tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekiyor." şeklinde ifadelere yer verdi.



"KAZANAN TÜRKİYE OLMUŞTUR"

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da Türkiye'nin demokrasisini kökleştirecek bir olgunlukla Cumhurbaşkanı Seçimi'ni gerçekleştirdiğini anlattı.