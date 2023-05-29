Başkan Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik yağdı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutladı. En kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerine yer verdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

TRUMP: ARKADAŞIM BU ZAFERİ HAK ETTİ

ABD eski Başkanı Donald Trump, "Erdoğan'ı büyük ve hak edilmiş zaferi dolayısıyla tebrik ediyorum. Onu iyi tanıyorum, arkadaşımdır, önem ve saygınlıkta seviye attırdığı ülkesini ve halkını ne kadar çok sevdiğini doğrudan biliyorum" diye konuştu.