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    • 28.05.2023 16:45
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    Şerefli Türk polisi ve jandarmasından CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sandıkta cevap: PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük

    CHP'li Canan Kaftancıoğlu, oy verme işlemine saatler kala şerefli Türk polisi ve jandarmasını hedef gösterip "Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin" ifadeleriyle hakaret etmişti. Kolluk kuvvetleri kendilerine hakaret eden CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na sandık başında cevap verdi. Oy pusulasında Başkan Recep Tayyip Eroğan’a ‘evet’ mührü basan polisler ve jandarmalar, "Canan Kaftancıoğlu ve ortakları olan PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük" notunu düştü. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Kaftancıoğlu’na sandıkta cevap! Polis ve jandarma...

    Türkiye ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandık başına gitti. 7'den 70'e herkes oy vererek milli iradesine sahip çıktı.

    Öte yandan oy verme işleminden saatler önce CHP çirkin bir algı operasyonuna girişmiş, şerefli Türk polisi ve jandarmasını hedef göstererek hakaret etmişti.



    Kolluk kuvvetleri kendilerine hakaret eden CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sandık başında cevap verdi.

    Oy pusulasında Başkan Recep Tayyip Eroğan'a 'evet' mührü basan kolluk kuvvetleri, pusulaların üzerine kendilerine ait rozetlerini bırakarak sosyal medyada paylaştı.



    Öte yandan "Canan Kaftancıoğlu ve ortakları olan PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP'lilerin yüzüne böyle tükürdük" yazılı not dikkatlerden kaçmadı.



        "Birileri tükürün demiş biz de böyle tükürdük"



        NE OLMUŞTU?
        CHP'li Canan Kaftancıoğlu sandık üzerinden algı operasyonuna girişti, Türk Polisine ve jandarmasına "Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin" ifadeleriyle hakaret etmişti.

        Gelişme üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ndan "Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklaması yapılmıştı.

        Jandarma Genel Komutanlığı da Kaftancıoğlu hakkında adli işlemlerin başlatılacağını bildirmişti.
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        Haberler Güncel Şerefli Türk polisi ve jandarmasından CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sandıkta cevap: PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük
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