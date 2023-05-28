Şerefli Türk polisi ve jandarmasından CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sandıkta cevap: PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük





NE OLMUŞTU?

CHP'li Canan Kaftancıoğlu sandık üzerinden algı operasyonuna girişti, Türk Polisine ve jandarmasına "Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin" ifadeleriyle hakaret etmişti.



Gelişme üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ndan "Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklaması yapılmıştı.



Jandarma Genel Komutanlığı da Kaftancıoğlu hakkında adli işlemlerin başlatılacağını bildirmişti.



