Şerefli Türk polisi ve jandarmasından CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sandıkta cevap: PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük

Türkiye ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandık başına gitti. 7'den 70'e herkes oy vererek milli iradesine sahip çıktı.
Öte yandan oy verme işleminden saatler önce CHP çirkin bir algı operasyonuna girişmiş, şerefli Türk polisi ve jandarmasını hedef göstererek hakaret etmişti.
Kolluk kuvvetleri kendilerine hakaret eden CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sandık başında cevap verdi.
Oy pusulasında Başkan Recep Tayyip Eroğan'a 'evet' mührü basan kolluk kuvvetleri, pusulaların üzerine kendilerine ait rozetlerini bırakarak sosyal medyada paylaştı.
Öte yandan "Canan Kaftancıoğlu ve ortakları olan PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP'lilerin yüzüne böyle tükürdük" yazılı not dikkatlerden kaçmadı.