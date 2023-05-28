Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2023 15:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 15:27
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu kullandı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Kayseri Lisesi'nde kullandı. Akar, "Şimdiden sonucun ülkemize, milletimize, devletimize bekamız, refahımız için, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Milli Savunma Bakanı Akar oyunu kullandı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyunu kullanmak için mezunu olduğu "Taş Mektep" olarak bilinen Kayseri Lisesi'ne geldi.

    1097 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akar, mührü teslim etmesinin ardından oy zarfını sandığa attı.

    Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için, istikrar için neler yaptıklarını ve yapacaklarını Kayseri'de uzunca süre paylaştıklarını hatırlattı. Seçmenlerin herkesi dinlediğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

        "Artık söz sırası milletimizde. Güven ve huzur içinde serbestçe kararlarını verecek ve oylarını kullanacaklar. Oy verme işleminden sonra da huzur ve güven içinde sonuçları alacağız. Değerli vatandaşlarımızın kararına hepimiz saygı duyacağız. Şimdiden sonucun ülkemize, milletimize, devletimize bekamız, refahımız için, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu kullandı
            loading
            SON DAKİKA