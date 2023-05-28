Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu kullandı

"Artık söz sırası milletimizde. Güven ve huzur içinde serbestçe kararlarını verecek ve oylarını kullanacaklar. Oy verme işleminden sonra da huzur ve güven içinde sonuçları alacağız. Değerli vatandaşlarımızın kararına hepimiz saygı duyacağız. Şimdiden sonucun ülkemize, milletimize, devletimize bekamız, refahımız için, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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