Başkan Erdoğan'dan sandıkları sahip çıkalım mesajı: "Son ana kadar koruma vakti!"

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
SON ANA KADAR KORUMA VAKTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandık görevlilerine, sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşına teşekkür ettiğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN MESAJ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Adana'da kullandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çelik, "Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım. Sandıklara sahip çıkmak, Türkiye'nin gücüne güç katmaktır…" ifadelerini kullandı.