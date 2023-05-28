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    • 28.05.2023 17:29
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    Başkan Erdoğan'dan sandıkları sahip çıkalım mesajı: "Son ana kadar koruma vakti!"

    14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan, " Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Son ana kadar koruma vakti!

    14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.


    SON ANA KADAR KORUMA VAKTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandık görevlilerine, sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

    Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşına teşekkür ettiğini kaydetti.

    Başkan Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti." ifadelerini kullandı.

    AK PARTİ'DEN MESAJ
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Adana'da kullandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çelik, "Oyumuza ve sandığa sahip çıkalım. Sandıklara sahip çıkmak, Türkiye'nin gücüne güç katmaktır…" ifadelerini kullandı.

        Mezun olduğu Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na gelen Çelik, oyunu 1066 numaralı sandıkta kullandı.

        Çelik, çıkışta gazetecilere, memlekette huzur, güven içerisinde demokrasinin gücünü göstererek bir kere daha sandığa gittiklerini söyledi.

        Gezdiği okullarda gayet huzurlu bir biçimde vatandaşların oylarını kullandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

        "Türkiye, bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını bütün gücünü göstererek veriyor. Tabii ikinci tur seçimler Türkiye'nin ilk defa deneyimlediği seçimler. O bakımdan bir rehavete kapılmaması yönünde, hepimiz buna dikkat çekiyoruz. Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalıyız. Nasıl ki ilk turda bütün dünyaya katılım oranıyla demokrasimizin gücünü, huzur ve güven içerisinde ve güvenilir seçimler yapabildiğimizi gösterdik. Bu ülkemizin en büyük zenginliğidir, kazanımıdır. Huzur ve güven içerisinde, güvenilir bir ortamda güvenilir mekanizmalarla seçim yapıyoruz. Önemli olan burada herkesin sandığa gidip oyunu kullanması, demokrasimize sahip çıkması, demokrasimize güç ve nefes vermesidir."

        Çelik, neticenin bütün memleket için hayırlı olmasını dileyerek, herkesi oy kullanmayana ve demokrasiye güç vermeye davet etti.

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