En hızlı en güvenilir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Takvim.com.tr'de! 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları adayların canlı oy oranları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başında.
SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK TAKVİM.COM.TR'DE YER ALACAK
Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.
28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak Takvim.com.tr'de yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLADI?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidiyor. 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar takvim.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.
28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.