Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2023 21:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 21:58
    ABONE OL

    Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'na seslendi: Yine kazandık bir tanesi

    Binali Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu’na heceleyerek seslendi

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ipi gögüsledi.

    Başkan Erdoğan'ın galibiyeti vatandaşlar tarafından da kutlanılmaya başladı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise sosyal medyadan paylaştığı video ile kutlamalara dahil oldu.

    Binali Yıldırım, Başkan Erdoğan'ın galibiyetini paylaştığı bir video ile kutladı.

    Yıldırım videoya, "Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" notunu düştü. Binali Yıldırım videosu, kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
    Haberler Güncel Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'na seslendi: Yine kazandık bir tanesi
        loading
        SON DAKİKA