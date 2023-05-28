Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'na seslendi: Yine kazandık bir tanesi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ipi gögüsledi.

Başkan Erdoğan'ın galibiyeti vatandaşlar tarafından da kutlanılmaya başladı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise sosyal medyadan paylaştığı video ile kutlamalara dahil oldu.