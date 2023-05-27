Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi!

GÜMRÜKLERDE OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde ise yarın saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

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