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    Oy sayımı devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kısıklı'da coşkulu karşılama

    Türkiye ikinci tur seçim için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evine dönüş yaptı. Erdoğan'ı burada coşkulu kalabalık karşıladı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a Kısıklı’da coşkulu karşılama
    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.



    Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.




    COŞKUYLA KARŞILANDI
    Öte yandan Erdoğan, gazeteci-yazar Engin Ardıç'ın cenaze törenine katılımının ardından Kısıklı'daki evine dönüş yaptı.

    Başkan Erdoğan'ı Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi.


    Konutun önünde toplanan vatandaşlar Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
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