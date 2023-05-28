Oy sayımı devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kısıklı'da coşkulu karşılama

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.
COŞKUYLA KARŞILANDI
Öte yandan Erdoğan, gazeteci-yazar Engin Ardıç'ın cenaze törenine katılımının ardından Kısıklı'daki evine dönüş yaptı.
Başkan Erdoğan'ı Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi.
Konutun önünde toplanan vatandaşlar Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.
COŞKUYLA KARŞILANDI
Öte yandan Erdoğan, gazeteci-yazar Engin Ardıç'ın cenaze törenine katılımının ardından Kısıklı'daki evine dönüş yaptı.
Başkan Erdoğan'ı Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi.
Konutun önünde toplanan vatandaşlar Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.