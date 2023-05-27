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    • 27.05.2023 20:01
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sandık çağrısı: Ülkemizin geleceğine Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu. Erdoğan, “14 Mayıs’ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30’da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan ’sandık’ çağrısı

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından saatler sonra yeniden sandık başına gidecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SANDIK ÇAĞRISI: HEP BİRLİKTE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKALIM
    "Değerli dava ve yol arkadaşlarım!" diyerek seslenen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.


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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sandık çağrısı: Ülkemizin geleceğine Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım
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