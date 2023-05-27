Liderler oylarını nerede kullanacak?

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. İlk tur öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oy verecek.