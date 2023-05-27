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    • 27.05.2023 17:33
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    • 27.05.2023 17:33
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    Liderler oylarını nerede kullanacak?

    Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 2'nci turunda yarışacak olan adaylardan Başkan Erdoğan İstanbul, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da oyunu kullanacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Liderler oylarını nerede kullanacak?

    28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde Başkan Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

    8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. İlk tur öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oy verecek.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.

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