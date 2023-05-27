- Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunların söylediklerine inanılmıyor. Bunlar yalanı, kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Çok rahat yalan söylüyorlar.

- Düne kadar sosyal demokratız diyorlardı, bugün nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar. Bu kadar ileri gittiler. Bölücü örgütün uzantılarıyla olan ilişkilerini rahatlıkla devam ettiriyorlar.

- Kılıçdaroğlu CHP yöneticilerini de terörist sevici doldurdu. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görüp kararını vermeli.

- Meydan 'biz hazırız, bu işi bırakmayacağız' diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor.