Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini topa tuttu: Bol keseden atıp milleti kandırıyor

    Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadlerini topa tuttu. Turkuvaz Medya Grubu’nun ortak canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu...

    Bol keseden atıp milleti kandırıyor

    Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız.
    - Kılıçdaroğlu aklınıza gelecek her konuda yalan söyleyecek biri. Burada da yalan söylüyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisi ve yanındakiler. Bunu PKK kanalında söyledi.

    - Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunların söylediklerine inanılmıyor. Bunlar yalanı, kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Çok rahat yalan söylüyorlar.
    - Düne kadar sosyal demokratız diyorlardı, bugün nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar. Bu kadar ileri gittiler. Bölücü örgütün uzantılarıyla olan ilişkilerini rahatlıkla devam ettiriyorlar.
    - Kılıçdaroğlu CHP yöneticilerini de terörist sevici doldurdu. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görüp kararını vermeli.
    - Meydan 'biz hazırız, bu işi bırakmayacağız' diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor.

    - Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi.
    - Kira artışlarına %25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Adalet Bakanlığının konuyla ilgili işlemleri içeren tedbirleri olacak. Ayrıca çeşitli destek paketleriyle konut arzını daha da artıracağız.



        SANDIĞIN TELAFİSİ YOK
        Başkan Erdoğan, Kadınlar Buluşması'nda önemli mesajlar verdi. Seçime saatler kala bir kez daha "rehavet" uyarısı yapıp şöyle konuştu: Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini topa tuttu: Bol keseden atıp milleti kandırıyor
            loading
            SON DAKİKA