Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız.
- Kılıçdaroğlu aklınıza gelecek her konuda yalan söyleyecek biri. Burada da yalan söylüyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisi ve yanındakiler. Bunu PKK kanalında söyledi.
- Milletim bu yapay milliyetçilikle ilgili kararını verdi. Bunların söylediklerine inanılmıyor. Bunlar yalanı, kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Çok rahat yalan söylüyorlar.
- Düne kadar sosyal demokratız diyorlardı, bugün nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar. Bu kadar ileri gittiler. Bölücü örgütün uzantılarıyla olan ilişkilerini rahatlıkla devam ettiriyorlar.
- Kılıçdaroğlu CHP yöneticilerini de terörist sevici doldurdu. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görüp kararını vermeli.
- Meydan 'biz hazırız, bu işi bırakmayacağız' diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor.
- Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi.
- Kira artışlarına %25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Adalet Bakanlığının konuyla ilgili işlemleri içeren tedbirleri olacak. Ayrıca çeşitli destek paketleriyle konut arzını daha da artıracağız.