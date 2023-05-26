FETÖ'cülerün şikayet üzerine A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü'nün gözaltına alınmasına Başkan Erdoğa'dan sert tepki





"KENDİ ÜLKELERİNDEN ÇOK TÜRKİYE'DEKİ SEÇİME İLGİ DUYUYORLAR"

Batı medyasının kendi ülkelerindeki seçimlerden çok Türkiye'deki seçime ilgi duyduklarını belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:



Batı medyası tüm ilgi alakasını bize kanalize etmiş durumda. Kendi ülkelerindeki seçimlerden çok Türkiye'deki seçime ilgi duyuyorlar. Ama sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlakı hak getire, öyle bir şey yok. Konu Türkiye aleyhine yayın olunca basın etik ilkeleri ihlal edilebiliyormuş. Onu da bu vesile ile anladık. Tabi yapılanların farkındayız. Hangi odaklara hizmet ettiklerinin bilincindeyiz.