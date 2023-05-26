FETÖ'cülerün şikayet üzerine A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü'nün gözaltına alınmasına Başkan Erdoğa'dan sert tepki

Türkiye'nin yargı kararlarını görmezden gelen ve ülkesinde onlarca FETÖ firarisini barındıran Almanya, A Haber muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ı evlerine şafak baskını yaparak gözaltına almıştı. Bu saldırgan tutuma karşılık ATV – A Haber ortak yayınında sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Alman güvenlik güçlerinin Türk gazetecileri gözaltına alması kabul edilemez. Bunlar açık bir şekilde basın özgürlüğün ihlalidir" ifadelerin kullandı.
Onlarca FETÖ firarisine kucak açan ve Türkiye'nin yargı kararlarını tanımayan Almanya, son günlerde bir skandala daha imza attı. FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından A Haber muhabiri İsmail Erel ile SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı.
A HABER VE SABAH'A BASKIN!
Alman polisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda bilgisayarlarla telefonlara el koydu. Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İsmail Erel ve Cemil Albay bir süre sonra serbest bırakıldı. Baskının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
ATV- A Haber ortak yayınında gündemi değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Sabah Gazetesi'ne yapılan şafak baskınını sert bir dille eleştirdi.