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    Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak hiç kimse kaybetmeyecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs için bu mesajı verdi. Rehavet uyarısını yineledi. Canlı yayında seçim gündemini değerlendirdi. İşte tüm detaylar...

    Biz kazanırsak hiç kimse kaybetmeyecek

    600 bin sığınmacı daha ülkesine geri döndü. Kılıçdaroğlu kazanırsa, Londra'daki tefeciler ABD'deki şirketler kazanacak. Son ankette lehimize bir tablo gözüyor. Seçim sonrası milletimizin refahını daha da artıracak ülkemizi büyütecek adımları atacağız.



    CHP tabanı, pazardan sonra hesap soracak. Oralar karışacak. Ortaklıklar da dağılacak. Bay Kemal'in yaptığı milliyetçilik değil, takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı için çalışmalara başladı.



    HER KAPIYA TEPSİDE KOLTUKLA GİTTİ
    Başkan Erdoğan, Güçlü Sanayi ve Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, "terör örgütleriyle görüştü" iftirasına tepki gösterdi, "İspatlayamazsan namertsin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun, her partiye tepside koltukla gittiğini söyledi.
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