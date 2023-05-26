Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak hiç kimse kaybetmeyecek

CHP tabanı, pazardan sonra hesap soracak. Oralar karışacak. Ortaklıklar da dağılacak. Bay Kemal'in yaptığı milliyetçilik değil, takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı için çalışmalara başladı.
HER KAPIYA TEPSİDE KOLTUKLA GİTTİ
Başkan Erdoğan, Güçlü Sanayi ve Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, "terör örgütleriyle görüştü" iftirasına tepki gösterdi, "İspatlayamazsan namertsin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun, her partiye tepside koltukla gittiğini söyledi.