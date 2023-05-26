Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak hiç kimse kaybetmeyecek





CHP tabanı, pazardan sonra hesap soracak. Oralar karışacak. Ortaklıklar da dağılacak. Bay Kemal'in yaptığı milliyetçilik değil, takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı için çalışmalara başladı.